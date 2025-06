En la economía de Milei los dólares no vienen, se van

entre diciembre de 2024 y abril de 2025, no hubo ingreso de dólares de inversión extranjera directa; por el contrario, hubo salida de dólares de ese origen. El saldo neto negativo fue de unos 3000 millones. Imagen: NA.

El dato no permite doble lectura: entre diciembre de 2024 y abril de 2025, no hubo ingreso de dólares de inversión extranjera directa; por el contrario, hubo salida de dólares de ese origen. El saldo neto negativo fue de unos 3000 millones.

En lugar de aliviar la restricción externa, o sea, la escasez relativa de divisas, en estos meses hubo demanda de dólares para repatriación de capitales de empresas extranjeras operando en el país. Esta información incluida en el último reporte de FIDE es contundente para desarticular la narrativa exitista del mundo liberal-libertario acerca de la sustentabilidad del plan económico.

En realidad, la dupla de mesadinerista Luis Caputo y Santiago Bausili, ministro de Economía y presidente del Banco Central, respectivamente, no está liderando un programa económico, sino uno de especulación financiera con destrucción del entramado productivo, conectado al respirador artificial de los dólares que puedan ingresar en el mercado local. Este flujo no se vislumbra consistente ni constante, debilidad que está siendo encubierta con la emisión de deuda a tasas de interés elevadas y, fundamentalmente, con créditos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

A pesar de esta asistencia financiera extraordinaria, el panorama externo es complicado porque los dólares no alcanzan, como fue advertido en más de una oportunidad en El Destape. Más tarde, también lo están señalando economistas cercanos a Milei, como Ricardo Arriazu y Domingo Cavallo, quienes enfatizan la necesidad de sumar reservas en el Banco Central para evitar una crisis cambiaria.

La reacción de Caputo fue convocar a los “dólares del colchón”, con una presentación apurada y confusa sin resultados, y, desesperado para atraer dólares, el Banco Central dio de baja el control de capitales a menos de dos meses de su implementación, amplificando el riesgo de una reversión de los dólares obtenidos.

A pesar de la asistencia financiera extraordinaria del FMI, el panorama externo es complicado porque los dólares no alcanzan. Imagen: NA.

Los inversores extranjeros se entusiasman con Milei, pero una cosa es el elogio y otra traer dólares

Una de las apuestas principales del ciclo liberal-libertario para alejar la restricción externa es la entrada de dólares de la inversión privada, local y extranjera. No pocos analistas y políticos publicitan el engañoso argumento acerca de que un gobierno promercado provoca un shock inversor. En el ciclo político macrista-radical fue la “lluvia de inversiones”, que no se precipitó, y ahora es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La literatura económica e innumerables experiencias propias y ajenas muestran que las corrientes inversoras son potentes cuando el mercado doméstico es sólido y las condiciones económicas son estables, para garantizar una tasa de retorno del capital atractiva. No es el caso de la economía de Milei.

Esto se ratifica en la recopilación estadística de la Cepal de la IED en América Latina, en el renglón de Argentina para el período 2003-2024, que ofrece los siguientes resultados:

El ciclo político del kirchnerismo (2003-2015): 100.938 millones de dólares, un promedio anual de 7765 millones de dólares.

100.938 millones de dólares, un promedio anual de 7765 millones de dólares. El gobierno de Mauricio Macri (2016-2019): 33.143 millones de dólares, un promedio anual de 8286 millones de dólares.

33.143 millones de dólares, un promedio anual de 8286 millones de dólares. El gobierno de Alberto Fernández (2020-2023): 50.609 millones de dólares, un promedio anual de 12.652 millones de dólares.

Pese a la convocatoria discursiva proempresas privadas, a la desregulación y apertura de la economía y, en especial, con el lanzamiento del RIGI, no hubo un boom de la Inversión Extranjera Directa (IED) estos dieciocho meses del gobierno de Milei. Con los datos de la evolución trimestral de la IED, del Banco Central, el ingreso neto de IED sumó en total 10.996 millones de dólares en 2024.

Los economistas de FIDE explican que la IED, el componente de la cuenta financiera más virtuoso para financiar el déficit de cuenta corriente, no ha contribuido a relajar la restricción externa.

Como se mencionó, hubo repatriación de capitales por 3000 millones de dólares en los meses consignados (diciembre del 2024 más el primer cuatrimestre del 2025), concentrados fundamentalmente en el sector de petróleo y gas, uno de los privilegiados por el gobierno de Milei. “Es decir, la IED, lejos de aportar dólares, por el momento los está demandando”, concluye el informe de FIDE.

El ministro de Economía, Luis Caputo, lidera un programa de especulación y destrucción del entramado productivo. Imagen: NA:

Fuente: Cohen SA.

Los dólares no vienen, se van

El informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central, de abril pasado, encendió una luz de alerta. La cuenta financiera del “Sector Privado no Financiero” registró un déficit de 2208 millones de dólares.

Este resultado se compuso por los egresos netos por formación de activos externos por 2021 millones, de inversión extranjera directa de no residentes por 659 millones, por los registros de las operaciones de canje por transferencias netas con el exterior por 281 millones, por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por 221 millones y por los egresos netos de inversiones de portafolio de no residentes por 23 millones.

Estos egresos fueron parcialmente compensados por los ingresos netos de deudas financieras del exterior y títulos de deuda por 910 millones de dólares, por la liquidación neta de préstamos financieros locales por 56 millones, por las ventas de títulos valores en moneda extranjera por 22 millones y por los ingresos netos de préstamos de organismos internacionales por 9 millones.

¿Qué pasa con el RIGI?

Una fuente de ingreso de dólares que permite consolidar un programa económico de crecimiento es la inversión privada. El RIGI ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones de más de 200 millones de dólares. Es un vehículo extraordinario -por las prebendas concedidas a las empresas-, diseñado por el gobierno de Milei, para sumar dólares:

Estabilidad fiscal y cambiaria: Las empresas que adhieran al RIGI no tendrán modificaciones de las condiciones fiscales y cambiarias por un período de 30 años, para reducir la incertidumbre y facilitar la planificación de inversiones.

Las empresas que adhieran al RIGI no tendrán modificaciones de las condiciones fiscales y cambiarias por un período de 30 años, para reducir la incertidumbre y facilitar la planificación de inversiones. Seguridad jurídica: Se establece un marco legal estable garantizando la protección de los derechos adquiridos por los inversores.

Se establece un marco legal estable garantizando la protección de los derechos adquiridos por los inversores. Protección de derechos: Se define un sistema para proteger los derechos de los inversores en caso de controversias legales.

Se define un sistema para proteger los derechos de los inversores en caso de controversias legales. Incentivos: Entre otros, la posibilidad de importar bienes y equipos sin pagar derechos de aduana, el no pago de ciertas tasas e impuestos, la opción de no ingresar los dólares de exportaciones.

Hasta ahora el saldo no es promisorio.. El gobierno aprobó apenas cuatro proyectos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, y dos de ellos tiene a la estatal YPF como protagonista:

El parque solar El Quemado de YPF Luz en Mendoza. La inversión prevista es de 211 millones de dólares. El plazo de la construcción es de un año y medio. El oleoducto Vaca Muerta Sur, con el liderazgo de YPF entre otras petroleras. La inversión proyectada es de 2486 millones de dólares y se espera que esté operativo en el cuarto trimestre de 2026. Una planta de licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías, en Río Negro, de Pan American Energy y la noruega Golar LNG. Prevé una inversión total de casi 7000 millones a lo largo de 20 años, siendo 1650 millones en la primera fase (2025-2031). La minera Río Tinto para la construcción de una planta de carbonato de litio, en Salta. La inversión suma 2724 millones de dólares sin especificar el tiempo de los desembolsos.

Existen siete proyectos pendientes de aprobación. La mayoría corresponde al sector minero (litio), energético y uno de la actividad siderúrgica.

La economía depende cada vez más del financiamiento externo, poniendo en riesgo la estabilidad del plan económico de Milei y la sustentabilidad cambiaria.

Fuente: Banco Central.

Los dólares se necesitan ahora y los del RIGI vienen en módicas cuotas de varios años.

Como se observa en el detalle de los proyectos de inversión con el RIGI, la fuente de ingresos de estos dólares no está disponible en el corto plazo para aliviar el creciente déficit de la cuenta corriente, talón de Aquiles de la economía argentina.

La economía de Milei está financiando el desequilibrio externo incrementando el stock de deuda pública en dólares. La balanza por cuenta corriente es clave para evaluar la sustentabilidad de un plan económico. Se sabe que los países que gastan mucho más dólares de los que ingresan entran en terreno inestable porque la cuenta corriente es por donde la ficción de la bonanza económica -por el atraso cambiario y la represión de la tasa de inflación- colisiona con la realidad.

Cuando un país registra un déficit en cuenta corriente, acumula pasivos con el resto del mundo que se financian con flujos en la cuenta financiera. El sentido común enseña que si un país dilapida los dólares prestados en gastos que no generan ganancias productivas a largo plazo, entonces su capacidad de reembolso -la solvencia básica- queda en duda. Esto es lo que está pasando con el manejo económico de la dupla Milei-Caputo.

El atraso cambiario, el proceso de apertura comercial (baja de aranceles de importación y desregulaciones) en un contexto donde la actividad económica se recupera lentamente, ha provocado un boom de compras externas que no ha sido acompañado por una expansión de las exportaciones.

El dólar barato incentiva, además, el crecimiento de los egresos por turismo en el exterior, cuyos niveles ya se ubican en máximos históricos y han superado, en los últimos meses, a los intereses pagados por la deuda en dólares. Por el lado de la cuenta capital, como se explicó, la inversión externa directa, lejos de contribuir a aliviar la restricción externa, está demandando dólares por repatriación de capitales

El resultado de cada uno de estos factores deriva en que la cuenta corriente acumule once meses con signo negativo.

Kristalina Georgieva y el staff técnico del Fondo Monetario están avalando un plan económico inconsistente.

Hasta los académicos del FMI advierten sobre el déficit de la cuenta corriente

Mientras Kristalina Georgieva y el staff técnico del Fondo Monetario están avalando un plan económico inconsistente, investigadores del organismo escriben un artículo alertando acerca del peligro de una crisis en los países con déficits de cuenta corriente.

El historiador del FMI Atish Rex Ghosh y la subdirectora de Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del FMI, recuerdan que, cuando se frena el financiamiento de los desequilibrios externos, “las reversiones pueden ser sumamente disruptivas, ya que el consumo privado, la inversión y el gasto público se recortan en forma abrupta”.

En el artículo publicado en la revista Finanzas y Desarrollo del FMI, se preguntan: "¿Qué determina si un país experimenta tal reversión?". Se responden: “La investigación empírica sugiere que un tipo de cambio real sobrevaluado, reservas de divisas insuficientes, un crecimiento excesivamente rápido del crédito interno, shocks desfavorables en los términos de intercambio, un bajo crecimiento en los países socios y tasas de interés más altas en los países industriales influyen en la ocurrencia de reversiones”.

Es la descripción de cada uno de los flancos débiles del plan económico de Milei, el mismo que hoy está siendo financiado por el Fondo Monetario Internacional.