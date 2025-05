El BCRA gastó las balas y ahora no puede contener el precio del dólar El dólar se disparó el miércoles 2% por la presión de los compradores y la falta de cobertura del mercado de futuros. El BCRA sobreactuó la intervención a principio de mes y ahora no puede responder a la demanda. El FMI toma nota pero deja correr y solo piensa en no enojar a Trump.