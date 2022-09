Para Funes de Rioja, la inflación “la resuelve el Gobierno”

El presidente de la UIA se desligó de las subas de precios. Además, le exigirá a la Secretaría de Comercio flexibilizar la importación de insumos industriales.

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, se desligó de la inflación y planteó que le corresponde al Poder Ejecutivo encontrar una solución. Esto se contradice con remarcaciones de algunas corporaciones que lideran o monopolizan sus segmentos y que empujan al resto con nuevos aumentos. Por otra parte, adelantó que le planteará flexibilizar las importaciones de insumos industriales al secretario de Comercio, Matías Tombolini.

“A nosotros no nos interesa la inflación, correr contra la inflación. Argentina necesita estabilidad”, respondió el titular del mayor grupo de lobby fabril del país ante la consulta de El Destape sobre las subas de precios, que en julio alcanzaron el 7,4%, y también en los alimentos, donde un puñado de compañías son dueñas de las principales marcas. “Esto no lo resolvemos nosotros. Lo resuelve el Gobierno con políticas fiscales, monetarias y acumulación de divisas”, enfatizó en una conferencia de prensa. “A ningún productor industrial le interesa correr contra una inflación, que nunca sabe a lo que puede llegar, incluso a puntos de retracción y de recesión”, apuntó.

El presidente Alberto Fernández no asistió presencialmente a la UIA para celebrar el día de la Industria, pero sí le había dirigido una carta a Funes de Rioja en la que le pidió "solidaridad" y "responsabilidad" por la inflación. "Es tiempo de ser más solidarios que nunca. La inflación es nociva para todos, pero sabemos muy bien quien la sufre más. Todos los sectores deben actuar con responsabilidad", reclamó el jefe de Estado en la misiva de cuatro páginas a la que accedió este medio.

Tras la aceleración en julio, las consultoras también esperan que para agosto las góndolas hayan marcado una nueva escalada. Para los alimentos, LCG prevé entre un 6% y un 6,5%, mientras que a nivel general Sarandí pronostica un 6,3%, FIEL un 6,6% y Eco Go un 6,9%.

La interpretación de Funes de Rioja choca con los balances de algunas de las corporaciones, como Molinos Río de la Plata, que multiplicó por 217% sus ganancias netas en el primer semestre de este año de forma interanual. Se quedó con una utilidad total de $ 5.195 millones a junio la nave insignia de la familia Pérez Companc que concentra una porción importante del mercado alimenticio.

De acuerdo a sus estados contables, pasaron de registrar pérdidas en el segundo trimestre de 2021 (un negativo de $ 510 millones) a amasar un resultado de $ 2.857 millones en el mismo período de 2022. Molinos Río de la Plata domina los rubros fideos, de concentración muy alta; y arroz y aceites, de alta concentración.

Si bien Arcor, el otro gigante alimenticio, sólo incrementó sus ganancias 38% en el primer semestre, sumó un neto de $ 19.935 millones. Esto, no obstante, sucedió luego de que la corporación haya elevado por 142% sus utilidades en 2021 tras haber obtenido un récord en 2020, todo en medio de la pandemia y mientras las familias vieron disminuir su poder adquisitivo.

La UIA le planteará al Gobierno flexibilizar importaciones

“Estamos muy apretados con la importación de insumos”, adelantó Funes de Rioja, que el miércoles llevará al primer piso de avenida de Mayo 1147 al secretario de Comercio, Matías Tombolini. “No queremos que se pare ni una fábrica”, argumentó el abogado que representa a los empresarios fabriles más poderosos de Argentina para explicar su reunión.

“Entendemos la situación de emergencia, pero pedimos que entiendan que parar la producción sería complicado para todos y no lo digo en términos de amenaza”, aclaró en una rueda con periodistas en la que participó este medio.

El Gobierno había tomado medidas el 27 de junio para cuidar las escasas reservas. Con la Comunicación A 7532 del Banco Central, se limitaron cupos para el acceso al mercado cambiario para la adquisición de algunos productos.

Vaca Muerta, con nuevo récord

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, detalló que Vaca Muerta produce un récord de 91 millones de metros cúbicos de gas por día y en diciembre superará el máximo de 308.000 barriles de petróleo diarios. Estos números implican que Argentina cuadruplicó la producción de hidrocarburos no convencionales.

En la actualidad genera US$ 8.000 millones anuales en los 2.100 pozos que posee, de lo que exporta US$ 2.000 millones. Al mismo tiempo, evitó importaciones energéticas por US$ 5.000 millones.

Todas las cifras las transmitió Gutiérrez al acompañar a la UIA desde Buenos Aires luego de que la entidad hubiera elegido a Neuquén para celebrar el día de la industria, pero su acto se canceló para acompañar el repudio al atentado contra Cristina Kirchner.

Luis Betnaza, director de Techint, también presente, aclaró que la industria busca desarrollarse en el sector energético. Para eso precisa de “estabilidad de las reglas de juego”. Tecpetrol, la empresa de hidrocarburos del conglomerado de Paolo Rocca, explota el 20% de Vaca Muerta.

Sin embargo, la petrolera estatal tiene un rol clave en la autonomía energética. El reciente acuerdo de YPF con la malasia Petronas para producir 125 millones de metros cúbicos diarios de no convencional equivale, en palabras de Betnaza, a toda la producción argentina anual. Es decir, el país pasará a posicionarse como uno de los exportadores netos de gas y petróleo del mundo tras el desarrollo de este proyecto.