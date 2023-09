La proclama de unos 200 reconocidos economistas contra la dolarización de Javier Milei

Pertenecen al sector privado y académico y son en su mayoría críticos del Gobierno. Cómo se gestó el documento que muestra que la división se da entre la racionalidad y la locura económica.

Unos 200 reconocidos economistas del sector privado y académico, de perfil mayoritariamente crítico con el actual Gobierno, publicaron este domingo una dura solicitada en contra del proyecto de dolarización de Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza en las elecciones 2023.

Según advirtieron, no solo la dolarización no generará per sé equilibrio fiscal ni se adapta al entramado económico argentino, sino que puede incluso llevar a una hiperinflación y corre el riesgo de ser irreversible.

"Quienes firmamos este documento consideramos que un intento de dolarización formal sería una desacertada iniciativa de política para hacer frente a los complejos desafíos con que debe lidiar la economía argentina", expresa la proclama, titulada "El espejismo de la dolarización".

El escrito fue firmado por Marina dal Poggetto, Daniel Marx, Ricardo Delgado, Diego Bossio, Miguel Ángel Broda, Pablo Gerchunoff, Gustavo Cañonero, Javier González Fraga, Martín Rapetti, Miguel Kiguel, José Lus Machinea y Eduardo Levi Yeyati, entre muchos otros.

Los economistas alertaron además por el peligro de que la medida propuesta por Milei lleve a una hiperinflación: "La única alternativa sería dolarizar a un tipo de cambio tan elevado que provocaría una espiralización adicional de la inflación (...) Provocar un estallido (hiper)inflacionario no parece un comienzo muy auspicioso para 'estabilizar' la economía".

La solicitada también rechaza, sin nombrarlos directamente, que otros países dolarizados de la región puedan servir como ejemplo. "El funcionamiento del esquema es enteramente inapropiado para las características de una economía compleja y muy poco correlacionada con el ciclo macroeconómico estadounidense como la argentina", expresaron. "Argentina no es una republiqueta bananera centroamericana", había dicho, de forma más coloquial, Miguel Ángel Pichetto poco tiempo atrás.

En el mismo sentido, los firmantes señalaron que "la ocurrencia de shocks externos adversos nos sometería a recurrentes períodos recesivos y de elevado desempleo con vistas a recuperar competitividad externa".

Las críticas no terminan ahí. Otro punto resaltado por los economistas es que la dolarización no permitiría per sé terminar con el problema del déficit fiscal. "El esquema se basa en la fantasía de que -eliminada la posibilidad del financiamiento monetario- el gobierno estará obligado a equilibrar inmediatamente su presupuesto, algo que también desmienten nuestra propia experiencia pasada y, por ejemplo, el caso de Ecuador", dijeron.

Por último, los economistas también advirtieron que la dolarización sería un proceso probablemente irreversible. "La dolarización formal de una economía es muy difícilmente reversible por sus elevados costos de salida, aun cuando haya razones macroeconómicas bien fundadas para su abandono en determinado momento, ya que "implicaría la ruptura de toda la estructura contractual de la economía" y acarrearía "costos que ningún gobierno democráticamente electo propiciaría".

El detrás de escena de la proclama de los economistas contra Milei

La convocatoria surgió de forma espontánea a partir de un grupo de Whatsapp que comparten varios de los firmantes, pertenecientes a distintas consultoras del sector privado y a diferentes universidades.

El texto comenzó a circular internamente hace dos días y en poco tiempo llegó a las 44 firmas iniciales con los que fue publicado este domingo. Ahora, a partir de su difusión en los medios, ya son más de 200. "Decidimos juntarnos para alertar sobre las consecuencias potenciales de una muy mala decision. La desesperacion no nos puede llevar detras de un espejismo que no resuelve, y que puede agravar muchos de los problemas basicos de la economia argentina", explicó a El Destape uno de los promotores de la iniciativa.

Los adherentes lejos están de oponerse a la dolarización desde una postura puramente heterodoxa y productivista de la economía. Al contrario, se trata mayoritariamente de economistas críticos con el Gobierno, muchos de tendencia más cercana a la ortodoxia. Otros están directamente involucrados en política y, algunos, incluso, fueron funcionarios del macrismo.

Por ejemplo, Levi Yeyati integró los equipos técnicos de Juntos por el Cambio, Cañonero fue vicepresidente del Banco Central entre 2018 y 2019, González Fraga fue por esos años titular del Banco Nación y Daniel Marx y Machinea integraron el equipo de la Alianza. Gerchunoff y Nicolás Gadano son profesores de la liberal Universidad Torcuato Di Tella, mientras que Dal Poggetto y Menescaldi (Eco Go) o Rapetti (Equilibra) pertenecen a consultas en general críticas de las políticas del actual oficialismo.

De hecho, el documento inicia con fuertes críticas al estado presente de la macroeconomía y los nombres de los tradicionales centros de estudios nac and pop no aparecen. "Hubo muchos oficialistas que están actualmente en funciones y no pudieron firmar. Otros no firmaron porque entienden que es hacerle el juego a Milei", señaló uno de los autores de la iniciativa.

En cualquier caso, las firmas son a título individual y los promotores de la solicitada destacan que no busca tener un tono opositor sino "profesional" y reflejar un "consenso técnico mayoritario".

El propio Milei acusó recibo de la iniciativa y tildó a los firmantes de "economistas fracasados" con "deshonestidad intelectual" y "cómplices de la estafa" que "esquivan el debate ético y moral". Otra muestra de que, en este caso, la discusión no es entre izquierda y la derecha sino entre la racionalidad y la locura económica.