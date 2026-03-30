Los bonos para sacar los dólares del país registraron el mayor volumen del mes

Los bonos que se utilizan para sacar los dólares de Buenos Aires y depositarlos en Nueva York registraron este lunes el mayor volumen de operaciones del mes, por 264,5 millones de dólares, en un reflejo del interés de los inversores por aprovechar el atraso cambiario y efectivizar las ganancias en un contexto internacional menos favorable para los mercados emergentes.

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La demanda de dólares quedó reflejada en la nueva suba del riesgo país, que se colocó otra vez por encima de los 600 puntos cómodos, cerró a 637 unidades, lo que refleja que los bonos están cayendo en ambas monedas, pero más en dólares más que en pesos como muestra la suba del tipo de cambio CCL a 1.486,17 pesos.

La aceleración en la salida de dólares del país, definida como “flight to quality” (Vuelo a la calidad) es el fenómeno financiero que se registra cuando los inversores, ante incertidumbre o crisis, venden los activos riesgosos en mercados emergentes para comprar activos considerados seguros.

Mientras, la administración de Javier Milei no logró colocar la ampliación del bono local y solo obtuvo 131 millones de dólares sobre los 200 millones que salió a buscar, en un reflejo de las mayores dificultades que enfrenta la gestión del ministro Luis Caputo para obtener financiamiento en el mercado interno.

En marzo, las operaciones de Contado Con Liquidación, conocidas como CCL y que es el mecanismo que permite comprar un Bono Global o un Bonar en el mercado local con pesos y venderlo en Nueva York contra dólares, totalizaron 4.342,3 millones de dólares, cuando aún resta una jornada para terminar el mes.

En la primera semana del mes, el ritmo promedio de operaciones diarias fue de 223 millones de dólares, que subió a 234 millones en la segunda semana, bajó 215 millones en la tercera y nuevamente subió 237 millones en la corta cuarta semana del mes con el mayor día de operaciones el viernes pasado, por 261,7 millones de dólares.

Esta semana, que computa solo dos días para marzo, arrancó con el mayor volumen diario que subió al máximo de 264,5 millones.

En paralelo a las operaciones de CCL se realizan las operaciones MEP, que permite comprar el bono en pesos y liquidarlo en dólares pero siempre dentro del sistema bursátil local, que a lo largo del mes lleva operados 6.673,2 millones de dólares

Estas operaciones con títulos públicos no se consideran dentro del informe mensual que elabora el Banco Central de la República Argentina con las estadísticas del mercado de cambios, que determinó para febrero que las “Personas humanas” realizaron compras netas de moneda extranjera por 2.552 millones de dólares, principalmente de billetes sin fines específicos por 1.954 millones.

La aceleración de este lunes expresó el temor de los mercados internacionales a la profundización de la recesión económica con inflación que se espera genere la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en Medio Oriente, que escaló con ataques para destruir la infraestructura de Irán y expresiones del presidente Donald Trump en el sentido de querer apropiarse del petróleo iraní.

Los activos locales mostraron un mejor desempeño impulsados por el fallo favorable vinculado a YPF y la fortaleza del sector energético, que permitió al Merval subir 2,3% en dólares y 2,9% en pesos.

Ese clima favorable no se transmitió a los bonos de la deuda pública, que operaron con mayoría de bajas y desalentaron la ampliación de la colocación de los bonos Caputo, los AO27 que captó 97 millones de dólares, y el AO28, por 34 millones de dólares, a los mismos precios de la colocación del viernes pasado.