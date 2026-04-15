Cuánto cotiza el dólar tras una jornada estable

El dólar oficial no se movió y cotiza este miércoles 15 de abril a $ 1.385. El blue, en tanto, subió 20 pesos para negociarse a $ 1.410. Por su parte, los dólares financieros se venden en $1.408,70 el MEP y $ 1.464,70 el CCL. Además, el dólar mayorista cotiza a $ 1.370.

Hay una fuerte expectativa sobre cómo continuará la cotización de la divisa en medio de los vaivenes en los mercados por el agravamiento de la guerra en Irán y la disparada del precio del petróleo y el gas a récords históricos.

Qué es el dólar blue

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El dólar blue es el precio del dólar de Estados Unidos en el mercado paralelo o informal de la Argentina . A diferencia del dólar oficial, que es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas, el dólar blue no tiene restricciones en su compra y venta, aunque su operatoria es ilegal y no está regulada. Esto lo vuelve una opción atractiva para quienes buscan evadir los controles de cambio o acceder a divisas extranjeras de forma más rápida. Sin embargo, también implica mayores riesgos y costos, como el de la inseguridad y el sobreprecio.

Cotización del dólar oficial hoy

El dólar oficial es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas . Su valor es fijado por el Banco Central de la República Argentina y suele ser el más bajo de todas las cotizaciones. Este miércoles 15 de abril cotiza en el Banco Nación a:

Compra : $1.335

: $1.335 Venta : $ 1.385

Cotización del dólar blue hoy

El precio del dólar blue sigue variando esta semana. Su valor se actualiza minuto a minuto en el mercado informal. Este miércoles 15 de abril de 2026 , el dólar blue cotiza a:

Compra : $1.395

: $1.395 Venta : $ 1.410

Pese a esto, cabe recordar que este es sólo un valor de referencia, y que el precio final puede cambiar dependiendo del lugar y la persona con la que se realiza la operación. Además, debido a su naturaleza informal, no existe una cotización oficial del dólar blue, por lo que los valores pueden diferir entre las distintas fuentes.

Cotización del dólar MEP hoy

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es una de las formas legales de acceder a dólares en Argentina. Su cotización se obtiene de la compraventa de bonos argentinos nominados en pesos y dólares, y el miércoles 15 de abril se negocia en $1.408,70.

Cotización del dólar CCL hoy

El dólar CCL (Contado con Liquidación) es otra alternativa legal para obtener dólares en el país. Su precio, al igual que el dólar MEP y el dólar blue, está en constante fluctuación y sintió el impacto del anuncio de los Estados Unidos. Este miércoles 15 de abril cotiza a $1.464,70.

Dólar blue histórico: ¿Cómo ha evolucionado su precio?

El precio del dólar blue experimenta diversas fluctuaciones a lo largo de la historia , influenciado por factores económicos y políticos. En los últimos años, se observa generalmente un aumento en su valor, sobre todo en contextos de incertidumbre económica o restricciones cambiantes.

¿Cómo se calcula el precio del dólar blue?

El precio del dólar blue se determina por la oferta y la demanda en el mercado paralelo o negro . Generalmente, cuando hay una may