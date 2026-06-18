Devoluciones del dólar tarjeta: se supo cuantos millones le quedan por pagar a ARCA

Cuánto debe ARCA por la devolución de percepciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó las percepciones aplicadas a la compra de moneda extranjera, pero los consumos en dólares realizados con tarjeta continúan alcanzados por un recargo del 30 por ciento que se toma a cuenta de los impuestos a las Ganancias o sobre los Bienes Personales. Mientras miles de contribuyentes esperan recuperar esos importes, un reciente pedido de acceso a la información pública reveló que el organismo mantiene una deuda superior a los $1.665 millones por devoluciones todavía pendientes.

Según la información entregada por la ex AFIP el monto adeudado asciende exactamente a $1.665.526.903,65. Del total, $1.263.069.257,14 corresponden a percepciones acumuladas durante 2024, mientras que otros $402.457.646,51 pertenecen a reintegros pendientes de 2025.

Si bien la cifra a que accedió El Cronista tras un pedido de Acceso a la Información Pública continúa siendo elevada, muestra una reducción respecto de los datos conocidos a fines de 2025. En aquella oportunidad, el organismo había informado obligaciones pendientes por $1.908.112.495,41, por lo que el stock de devoluciones sin pagar se redujo en aproximadamente $242,5 millones.

Los importes retenidos surgen principalmente del denominado “dólar tarjeta”, utilizado para consumos en moneda extranjera como servicios de streaming, compras online o gastos realizados en el exterior. La cotización se compone del valor oficial del dólar más una percepción del 30% que funciona como adelanto impositivo.

Sin embargo, no todos los contribuyentes que soportan ese recargo terminan alcanzados por Ganancias o Bienes Personales. En esos casos, la normativa les permite solicitar la devolución de las sumas retenidas. Se trata de una situación frecuente entre trabajadores que no tributan Ganancias, jubilados o personas que no están inscriptas en ninguno de esos impuestos.

Quienes sí se encuentran alcanzados por Ganancias o Bienes Personales pueden computar esas percepciones al momento de presentar sus declaraciones juradas. En el caso de los empleados en relación de dependencia, existe además la posibilidad de informar los importes a través del sistema SIRADIG para que el empleador los considere en las liquidaciones del impuesto.

Cómo iniciar el trámite de devolución de percepciones

Para quienes no tributan esos impuestos, la alternativa es iniciar el trámite directamente ante ARCA. La solicitud puede realizarse a partir del 1 de enero del año siguiente al que se practicaron las percepciones y también alcanza a ejercicios anteriores que no hayan prescrito, lo que permite reclamar hasta cinco años hacia atrás.

Una vez presentada la solicitud, el organismo realiza controles y cruces de información antes de aprobarla. Sin embargo, los especialistas advierten que la validación del trámite no implica necesariamente que el dinero sea reintegrado de manera inmediata, lo que explica parte del volumen de devoluciones aún pendientes.

Además, para quienes viajan al exterior o realizan consumos en moneda extranjera, existen mecanismos que permiten evitar el pago del recargo. Uno de los más utilizados es operar con una tarjeta de débito asociada a una caja de ahorro en dólares, siempre que la cuenta tenga fondos disponibles y la tarjeta esté habilitada para operar internacionalmente.

Otra opción consiste en cancelar el resumen de la tarjeta de crédito con dólares previamente depositados en la cuenta bancaria antes de la fecha de vencimiento. En estos casos, muchos usuarios optan además por solicitar el “stop debit” para evitar que el sistema tome automáticamente pesos al momento del pago.