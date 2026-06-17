ARCA realizó importantes modificaciones en las operaciones de comercio exterior

Los cambios de ARCA en las operaciones de comercio exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo modificaciones en el régimen de garantías para obligaciones fiscales aduaneras, una medida que busca simplificar trámites y reducir costos para las empresas que operan en comercio exterior.

Los cambios de la ex AFIP fueron oficializados mediante la Resolución General 5864/2026, publicada en el Boletín Oficial. La nueva normativa reemplaza parte de los criterios establecidos por la Resolución General 3885/2016 y amplía los supuestos en los que podrá utilizarse una declaración jurada como garantía en operaciones de importación y exportación.

La decisión se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 838/2025, que habilitó la posibilidad de considerar suficiente garantía la presentación de un documento suscripto por los interesados para determinadas destinaciones aduaneras, tanto definitivas como suspensivas, bajo las condiciones que establezca el organismo recaudador.

Los principales cambios en las importaciones y exportaciones

Según explicó ARCA en los considerandos de la resolución, resultaba necesario adecuar el Cuadro I y el Anexo I de la normativa vigente para ampliar el universo de destinaciones suspensivas alcanzadas por este mecanismo. De esta manera, más operaciones podrán respaldarse mediante declaraciones juradas, evitando en algunos casos la necesidad de recurrir a instrumentos financieros tradicionales.

La modificación apunta a agilizar la operatoria aduanera y facilitar el acceso a los mecanismos de garantía exigidos para distintas transacciones de comercio exterior. Desde el organismo consideran que la medida permitirá reducir tiempos administrativos y simplificar procesos para importadores y exportadores.

Además, el nuevo esquema podría representar un alivio en materia de costos para las empresas. Hasta ahora, muchas operaciones requerían la contratación de seguros de caución, avales bancarios u otras garantías financieras que implicaban gastos adicionales. Con la ampliación del uso de declaraciones juradas, algunos operadores podrán cumplir con los requisitos exigidos utilizando mecanismos más simples y menos onerosos.

La resolución forma parte de una serie de cambios impulsados por el Gobierno nacional con el objetivo de desregular procedimientos y facilitar el comercio exterior. En ese sentido, la flexibilización del régimen de garantías busca mejorar la competitividad de las empresas y agilizar las operaciones vinculadas con importaciones y exportaciones.

ARCA informó que la implementación de las modificaciones se realizará de manera progresiva. Para ello, el organismo publicó un cronograma específico que podrá consultarse en el micrositio “Garantías - Operaciones aduaneras” disponible en su página web oficial. Con esta actualización normativa, el organismo amplía las herramientas disponibles para los operadores aduaneros y avanza en un esquema que apunta a simplificar requisitos y reducir cargas administrativas para el sector.