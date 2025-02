Luis Caputo aseguró que el acuerdo con el FMI tendrá que se aprobado por el Congreso

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está "en los puntos finales" y que falta acordar el monto. Sin embargo, reconoció que para aprobar la negociación necesitará que el Congreso de el visto bueno, una condición que el presidente Javier Milei pretendía ignorar. Además, no pudo responder si los nuevos fondos podrán ser de libre disponibilidad.

"Tenemos mucho apoyo de toda la línea del board y de Kristalina (Georgieva)", aseguró. Destacó que "tenemos apoyo total y ahora viene la parte donde nosotros tenemos que acordar el monto final, cómo se desembolsa y pasarlo por el Congreso". E monto será "suficiente para recapitalizar el Banco Central y no va a implicar que aumente el nivel de deuda del país", adelantó. Consultado sobre si los fondos van a ser de libre disponibilidad, dijo que "ese dinero está dentro de un esquema que vamos a anunciar en su momento, no puedo dar detalles".

"Estamos en los puntos finales, estamos negociando el monto, lo que son los términos económicos del acuerdo estamos ya totalmente de acuerdo", dijo Caputo en declaraciones a A24. Señaló que "jamás pidió el Fondo en ninguna reunión devaluar" y aseguró que "están gratamente sorprendidos con todo lo que hemos hecho, es la primera vez que se topan con un país que pone metas más estrictas de las que ponían ellos y encima las sobre cumplimos, eso nos da mucha credibilidad".

Acuerdo con el FMI: la contradicción con Javier Milei

Hace apenas una semana, el propio presidente Javier Milei había afirmado que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está a punto de cerrarse y que podría no pasar por el Congreso debido a que no implicará un aumento del endeudamiento total porque el dinero se destinará a cancelar deuda del Banco Central. Ahora, Caputo contradijo esa teoría. Además, haber afirmado que el uso de fondos estarían comprometidos a un "esquema" acordado con el Fondo quiere decir que el Gobierno no tendrá vía libre para usar los dólares frescos.

Es que el argumento de Milei era falso: la Ley de Sostenibilidad de la Deuda habla explícitamente de que cualquier acuerdo o ampliación de financiamiento con el FMI debe ser aprobado inevitablemente por el Parlamento. De esta forma, la discusión legislativa complica la vía que el jefe de Estado ideó con el fin de sostener la llegada de entre 8.000 y 12.000 millones de dólares necesarios para sostener el atraso cambiario y garantizar una eventual salida del cepo, sin depender de los largos tiempos parlamentarios en medio del complicado año electoral.

Qué dice la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública sobre el FMI

En febrero de 2021, el Congreso, bajo el impulso del entonces presidente, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Martín Guzmán, sancionó la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que busca que cualquier endeudamiento en moneda extranjera requiera de la aprobación parlamentaria.

La premisa era evitar que vuelva a ocurrir un mega endeudamiento como el que logró Mauricio Macri con el FMI en 2018, cuando acordó un crédito por 57.000 millones de dólares (que finalmente no llegaron en su totalidad) sin ninguna intervención del Congreso.

Esta ley tiene dos dimensiones. Por un lado, se refiere a la emisión local de deuda en "títulos públicos" en moneda extranjera y bajo legislación extranjera. Pero, por el otro, contempla expresamente a cualquier acuerdo que se realice con el Fondo Monetario Internacional.

"Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente", establece la ley, todavía vigente, en su artículo 2.