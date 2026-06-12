Cuánto sale el boleto de tren en junio 2026: las tarifas para los recorridos cortos y de larga distancia

Cuál es el valor del tren

Con la llegada de las vacaciones de invierno cada vez más cerca, miles de pasajeros comienzan a organizar viajes y escapadas por distintos puntos del país. En ese escenario, los trenes de larga distancia continúan posicionándose como una de las alternativas más económicas para viajar desde Buenos Aires hacia algunos de los principales destinos turísticos y urbanos de la Argentina.

Durante junio de 2026 permanecen operativos los servicios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado. En cambio, los ramales hacia Córdoba y Pinamar continúan suspendidos de manera temporal.

Las tarifas varían según el recorrido, la categoría elegida, el día de viaje y, en algunos casos, la posibilidad de trasladar mascotas en sectores especialmente habilitados.

Cuánto cuesta viajar en tren a Mar del Plata

El servicio que une Plaza Constitución con Mar del Plata sigue siendo uno de los más demandados por los pasajeros.

Hasta el 30 de junio, los valores vigentes son:

Primera: $32.000

Pullman: $38.400

Primera M (con mascota): $77.500

A partir del 1 de julio entrará en vigencia un nuevo esquema tarifario que diferenciará los valores según el día elegido.

Los lunes, viernes, sábados y domingos los pasajes costarán:

Primera: $32.200

Pullman: $38.400

Para quienes viajen los martes, miércoles y jueves los precios serán más bajos:

Primera: $25.000

Pullman: $30.000

El servicio para mascotas mantendrá su valor sin modificaciones. Además, para el período de vacaciones de invierno, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, volverán a modificarse las tarifas establecidas por Trenes Argentinos para este corredor.

Tarifas del tren Buenos Aires - Rosario

El ramal que une Retiro con Rosario mantiene precios diferenciados según el día de viaje.

Desde Buenos Aires hacia Rosario:

De lunes a jueves: Primera: $11.700 Pullman: $14.000

Viernes, sábados y domingos: Primera: $13.000 Pullman: $16.800



Para el trayecto Rosario-Retiro:

Lunes, sábados y domingos: Primera: $13.000 Pullman: $16.800

Martes a viernes: Primera: $11.700 Pullman: $14.000



Quienes viajen con mascotas deberán abonar tarifas que oscilan entre $25.740 y $28.600, según el día seleccionado.

Cuánto cuesta el tren a Junín

El servicio entre Retiro y Junín también presenta valores distintos según la jornada elegida.

Para el tramo Retiro-Junín:

Lunes, viernes y domingos: Primera: $13.200 Pullman: $15.900

Martes, miércoles, jueves y sábados: Primera: $11.000 Pullman: $13.200



En sentido contrario, desde Junín hacia Retiro:

Lunes, viernes y sábados: Primera: $13.200 Pullman: $15.900

Martes, miércoles, jueves y domingos: Primera: $11.000 Pullman: $13.200



Los pasajeros que viajen con mascotas deberán pagar entre $24.200 y $29.000, dependiendo del día de viaje.

Tarifas para viajar a Bragado

El servicio ferroviario que conecta Once con Bragado continúa siendo uno de los más accesibles de la red de larga distancia.

Las tarifas vigentes son:

Primera: desde $7.500

Pullman: desde $9.000

Los pasajeros que viajen con mascotas deberán abonar una tarifa desde $16.500 en la categoría Primera M.

Cuánto cuesta el boleto larga distancia de tren

Cuánto cuesta el boleto mínimo de tren en el AMBA

Además de los servicios de larga distancia, durante junio también rigen nuevas tarifas para los trenes metropolitanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Tras el último ajuste tarifario, el boleto mínimo pasó a costar:

Con SUBE registrada: $350

Sin SUBE registrada: $700

El incremento forma parte del esquema de actualización de tarifas implementado por el Gobierno nacional para los servicios de transporte público.

Trenes Argentinos mantiene distintos beneficios para determinados grupos de pasajeros. Los menores de entre 3 y 12 años acceden a un descuento del 50% sobre el valor del pasaje. Los niños menores de 3 años viajan sin cargo siempre que no ocupen asiento, aunque deben contar con el correspondiente boleto gratuito emitido junto al pasaje del adulto responsable. Los jubilados y pensionados continúan recibiendo una bonificación del 40% sobre el valor de los boletos de larga distancia, presentando certificado de jubilación o recibo de haberes.

Por su parte, las personas con discapacidad pueden viajar sin cargo presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y el DNI original. En los casos en que el certificado indique la necesidad de acompañante, este también podrá viajar gratuitamente.

Requisitos para viajar con mascotas

Desde 2025, los servicios de larga distancia permiten el traslado de perros y gatos pequeños en sectores especialmente acondicionados. Actualmente esta modalidad está disponible en los servicios hacia Rosario, Junín, Bragado y Mar del Plata.

Entre los requisitos establecidos por la empresa se encuentran:

Se permite una mascota por pasajero mayor de edad.

Solo pueden viajar perros o gatos.

El traslado debe realizarse entre estaciones cabeceras.

La mascota debe permanecer dentro de un transportín de hasta 48 cm por 45 cm de base.

El pasajero debe presentarse entre dos horas y 45 minutos antes de la salida para realizar el preembarque.

No está permitido retirar al animal del transportín durante el viaje.

Tampoco se puede descender en estaciones intermedias para pasear a la mascota.

Desde Trenes Argentinos recordaron que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede derivar en la imposibilidad de abordar el servicio sin derecho a reintegro del pasaje adquirido.