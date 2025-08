La insólita explicación de Caputo por la suba del dólar: "No se por qué nos culpan"

Al final de un día de gran turbulencia en los mercados, con una disparada del dólar oficial del 4,5% respecto a ayer y la suba del dólar futuro, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que "hay que acostumbrarse" a que el dólar se mueva. "El titpo de cambio puede subir o bajar. No sé por qué se enojan con nosotros", protestó Caputo en una entrevista acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en el streaming Carajo.

Además desmintió que el Gobierno intervenga en el tipo de cambio a no ser que toque el techo o el piso. "Nuestro foco es la inflación y vamos a estar preocupados en que no sobre un peso y la oferta y la demanda esté lo más equilibrado posible", explicó Caputo. Además festejó la aprobación que hizo el board del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la última revisión. Sin embargo, no mencionó que el Gobierno no pudo cumplir las metas de reserva y por el contrario adelantó que negociaron un cambio en los términos del acuerdo que implica un nuevo cronograma en ese aspecto.

"Estamos yendo a un cronograma más compatible de evolución de la macro. Creo que va a ser muy bien recibido por el mercado", adelantó el ministro. Caputo señaló que el "problema" del Gobierno es el pago de intereses que realizan desde que llegaron a la Casa Rosada. "El tema con la acumulación viene dada porque hace 18 meses que estamos cancelando deuda porque todavía no hay un reacceso a los mercados. Creo que esta revisión es mucho mejor en ese sentido también porque teniendo un sendero mas digerible para el programa económico va a facilitar el reacceso al mercado y permitir una mayor acumulacion de reservas", agregó.

Sobre los sobresaltos en la economía que se vieron en los últimos días, Caputo aseguró que se debe a la "volatilidad" propia de cada "fin de mes" y a la proximidad de las elecciones generales de octubre. "Nada que nos preocupe", apuntó.

Crisis cambiaria: el dólar oficial se disparó a casi $ 1.400 y se acercó al techo de la banda

El dólar oficial cerró este jueves a $1380, acercándose a la banda superior establecida por el Banco Central, que actualmente se encuentra en $1442 y que desde agosto pasará a ser de $1456.

La divisa extranjera marcó una suba de 4,15% respecto a ayer en algunas entidades bancarias. Mientras tanto, en el Banco Nación escaló a los $ 1.330 para la compra y $1.380 para la venta.

Por otra parte, el blue también subió y cotiza a $ 1.330. Respecto a ayer, tuvo un alza de $20. En los últimos días hubo movimientos en las cotizaciones que obligaron al Banco Central a intervenir en el mercado de futuros. Hay alerta sobre cómo reaccionarán los mercados esta nueva semana tras las últimas subas del dólar oficial de la semana pasada y las alertas de las últimas semanas en los mercados internacionales por la falta de acumulación de reservas. En las últimas jornadas, la divisa oficial bajó tras una fuerte intervención oficial.