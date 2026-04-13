El caso Adorni empeora aún más la mirada empresarial y las pymes le piden un giro urgente al Gobierno

En un duro pronunciamiento, diversas entidades empresarias pyme advirtieron sobre el deterioro de la actividad económica y el impacto de la inflación en la producción. A través de una carta dirigida al presidente Javier Milei, señalaron el cierre de empresas, la pérdida de empleo y cuestionaron los casos de corrupción en la gestión pública que agravan la perspectiva de la crisis económica.

Las pequeñas y medianas empresas encendieron una señal de alarma frente al complejo escenario económico que atraviesa el país. Según plantearon en una carta abierta firmada por distintas entidades del sector, la crisis económica impacta de lleno en la actividad productiva, con una fuerte caída del mercado interno, aumento de costos y dificultades para acceder al crédito.

De acuerdo al documento, las pymes dijeron enfrentar un contexto cada vez más adverso, marcado por el encarecimiento de insumos, tarifas y servicios, además de una creciente competencia de importaciones que, según denuncian, ingresan sin controles suficientes. En ese marco, sostuvieron que la combinación de estos factores está provocando el cierre de empresas y la destrucción de empleo, afectando a distintos sectores como la industria, el comercio, la construcción y las economías regionales.

Inflación, costos y presión sobre el entramado productivo

Uno de los principales puntos señalados por las entidades empresarias es el impacto de la inflación en los costos operativos. En particular, remarcaron que el aumento de precios en energía, combustibles y logística encarece la producción y reduce la rentabilidad. Además, advirtieron que la política económica actual favorece la especulación financiera por sobre la actividad productiva, lo que limita el financiamiento para las pymes y profundiza la recesión.

El documento también cuestionó la falta de medidas para desacoplar los precios locales de los valores internacionales, especialmente en sectores clave como alimentos y energía, lo que -según sostienen- termina trasladando aumentos globales al mercado interno.

El impacto del caso Adorni que agrava la crisis

En otro tramo del texto, las entidades introdujeron un punto sensible: la preocupación por presuntos casos de corrupción dentro del Gobierno. Según expresaron, “ganan cada vez mayor evidencia” situaciones de malversación de fondos por parte de funcionarios de alto nivel.

Este señalamiento se produce en un contexto donde, aseguran, existe una creciente distancia entre el discurso oficial y la realidad económica que enfrentan las pymes. Para los firmantes, estas denuncias agravan el clima de incertidumbre y afectan la confianza en las instituciones. Se trata de una clara alusión a las denuncias contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Apertura importadora y caída del empleo

Las organizaciones también cuestionaron la política de apertura comercial, al considerar que impacta negativamente sobre la producción nacional. En particular, alertaron que el ingreso masivo de productos importados compite de manera desigual con la industria local. Este escenario, sumado a la caída del consumo, genera -según el documento- una “desarticulación del tejido productivo” y un incremento del desempleo.

Frente a este panorama, las entidades empresarias pyme reclamaron un cambio de rumbo en la política económica. Entre sus propuestas, plantean la necesidad de implementar medidas que protejan la producción nacional, garanticen el abastecimiento interno y mejoren las condiciones de financiamiento.