A pesar de que el Banco Central sigue comprando dólares, las reservas cayeron más de U$S 300 millones esta semana

Las reservas del Banco Central cayeron casi U$S 300 millones esta semana

El Banco Central compró U$S 120 millones y redondeó un resultado neto positivo de U$S 506 millones en la semana. Sin embargo, las reservas brutas internacionales cayeron en cuatro de las cinco ruedas de la semana, con un deterioro de U$S 329 millones. De este modo, las arcas de la autoridad monetaria anotaron su peor baja semanal del mes y cerraron en U$S 28.469 millones. En lo que va del año, cayeron U$S 1.138 millones.

Qué pasó con el mercado cambiario

El dólar oficial minorista -sin impuestos- operó a $1.030,25 para la compra y a $1.089,07 para la venta. En el Banco Nación, el billete cotizó en $1.040,25 para la compra y a $1.080,25 para la venta. En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista se ofreció a $1.060,75 es decir, $1 arriba del cierre del viernes.

Los contratos del dólar futuro cotizaron con mayoría de bajas, pero siguen sin reflejar ni el "crawling peg" del 1% del BCRA, ni las expectativas de las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

El dólar blue cerró a $1.230, por lo cual la brecha se ubica en el 16,6%. El MEP operó a $1.204,10, por lo que la brecha con el oficial se ubicó en el 16%, y el Contado con Liquidación (CCL) bajó a $ 1.212,89 y el spread con el oficial se posicionó en el 14,48%. Por último, el dólar tarjeta o turista, y el ahorro (o solidario) operaron a $ 1.404,33.

El BCRA alquila los dólares

El nivel de endeudamiento en dólares del sector privado alcanzó un máximo histórico para un mes de enero, al considerar tanto la emisión de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales como los créditos otorgados por el sistema financiero. Este endeudamiento fue suficiente para cubrir el déficit de la cuenta corriente cambiaria y permitir al Banco Central realizar compras, aunque debido a la naturaleza de la operación, no le alcanzó para acumular reservas. Durante enero, los créditos del sistema financiero aumentaron en US$1.208 millones, siendo este el segundo volumen mensual más alto bajo la administración de Javier Milei, el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, solo superado por los US$1.365 millones de diciembre pasado, lo que resalta la tendencia al creciente endeudamiento.

Por otro lado, las emisiones de Obligaciones Negociables (ON) alcanzaron los US$2.019 millones en enero, estableciendo un récord para ese mes y superando en más de US$200 millones el máximo registrado en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri. En ese entonces, también se recurrió al endeudamiento privado como una fuente de divisas para mantener el atraso cambiario.

En enero, el BCRA registró un saldo comprador de US$1.567 millones, lo que refuerza su capacidad de intervención en los mercados financieros, aunque este resultado no se refleja en el cambio de las Reservas Internacionales del país. La balanza comercial de enero arrojó un saldo positivo de apenas US$146 millones, los únicos dólares genuinos generados por la economía argentina, marcando el menor resultado de la era Milei. Este dato anticipa un déficit récord en la balanza cambiaria, que acumula siete meses consecutivos en rojo, con un total de US$7.500 millones.

El economista Federico Glodowsky señaló que, tras agotarse los dólares provenientes de la devaluación, el blanqueo y sin el apoyo del FMI, el único recurso que le queda al Gobierno para sostener la apreciación cambiaria hasta que lleguen los dólares de la cosecha gruesa es fomentar el endeudamiento privado.

Para ello, explicó, desde el año pasado se han ido flexibilizando las restricciones, como la que impedía otorgar préstamos en dólares a aquellos que no generan divisas. Glodowsky detalló que el modelo de negocio de las empresas consiste en alquilarle dólares al Banco Central, que se compromete a devolverlos al finalizar el crédito con una tasa de devaluación del 1% mensual a partir de este mes. Con los pesos obtenidos de la venta de los dólares, las empresas adquieren instrumentos en pesos, principalmente Letras Capitalizables (Lecap) del Tesoro, cuya tasa en la última licitación superó el 2,57% efectiva mensual.