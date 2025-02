En medio del escándalo cripto, el Banco Central volvió a perder reservas y la canilla no se frena

El Banco Central (BCRA) compró otros U$S 147 millones al intervenir en el mercado cambiario, pero las reservas brutas volvieron a caer. Cedieron otros U$S 43 millones, hasta los US$ 28.361 millones, un nuevo mínimo de febrero.

La caída de reservas se debería a las importaciones, las compras con tarjeta en el exterior y a la intervención para mantener a raya los dólares financieros. El dólar oficial minorista -sin impuestos- operó a $ 1.030,46 para la compra y a $ 1.088,25 para la venta. En el Banco Nación, el billete cotizó en $ 1.039 para la compra y a $ 1.079 para la venta.

El volumen operado en los bonos AL30 y GD30 trepó de U$S 118 millones el lunes a U$S 153 millones ayer. Es el valor más elevado desde el 16 de enero, cuando el Central estaba interviniendo activamente en MEP/CCL.

Mercado cambiario

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista se ofreció a $ 1.059,25, 25 centavos arriba del cierre del martes. El dólar blue operó a $ 1.225, por lo cual la brecha se ubicó en el 16,6%.

El dólar MEP operó a $ 1.204,10, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 13,65%. El Contado con Liquidación (CCL) baja a $ 1.212,89 y el spread con el oficial se posiciona en el 14,48%. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) operó en $1.402,70. El cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.224,23. Y el Bitcoin se cotiza a U$S 96.415.

Mercados financieros

Las acciones de empresas argentinas volvieron a operar en positivo, mientras el mercado mantiene la expectativa por el encuentro que mantendrá este jueves el presidente Javier Milei y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Tras derrumbarse el lunes, las acciones locales iniciaron una recuperación en sus valores el martes, con un salto de 6,1%, y la tendencia positiva se mantuvo este miércoles, aunque más moderada.

El S&P Merval cerró con un avance del 0,4% y finalizó en 2.401.579 puntos básicos, de la mano de las acciones de Telecom (+5,8%), Cablevisión (+3,6%) y Metrogas (+2%). Medido en dólares, el panel líder ganó un 0,4% a 1.979 puntos. Igual, el panel líder acumula retrocesos del 17,3% desde último máximo (2.387 medido en dólares el 9 de enero) y 9,3% en lo que va de febrero.

En Wall Street, por su parte, los papeles de empresas argentinas operaron con mayoría de avances, que son encabezados por Telecom (+5,9%); Corporación América (+1,3%), y Cresud (+1,2%). Por el lado de las bajas, se anotaron los activos de Ternium (-4%); Transportadora de Gas del Sur (-1,2%); y Loma Negra (-2,4%).

En cuanto a la renta fija, la deuda soberana en moneda extranjera cayó de forma generalizada. Las mayores mermas las registraron el Global 2046 (-2%), el Global 2035 (-1,8%), y el Bonar 2041 (-1,2%). Por su parte, el riesgo país, que mide el JP Morgan, subía 1,7% (13 unidades) a 708 puntos básicos.