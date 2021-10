Dólar blue hoy: no se movió y cerró a $ 185

En una jornada estable, el dólar blue no tuvo cambios y se vendió en los $ 185. De todos modos, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($ 104) es alrededor del 77%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre.

Según estimaciones de fuentes privadas del mercado, el Banco Central terminó la fecha con ventas por unos U$S 100 millones, aproximadamente. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 290,590 millones, en futuros MAE U$S 18 millones y en Rofex U$S 376 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en verde. El MEP o “Bolsa” ganó 0,5% hasta los $ 176,80. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) escaló 0,6% hasta los $ 177,09.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se vendió en los $ 104. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 171,60.

Mercados financieros

El S&P Merval tiene un aumento de 0,5% hasta las 77.938 unidades. Lideran el panel de la bolsa porteña Holcim (2,8%), Ternium (1,8%) e YPF (1,6%). Por su parte, retroceden Loma Negra (-1,5%), Transportadora Gas del Sur (-1,3%) y Cablevisión Holding (-1,1%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operan en verde de la mano de YPF con 3,3%. También avanzan Ternium (3%), Despegar (1,8%) e Irsa (1,7 %). A contramano, descienden Loma Negra (-1,1%), Transportadora Gas del Sur (-0,4%) y Cresud (-0,4%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, bajó 0,3% hasta los 1.611 puntos.