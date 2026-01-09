Siria declara una tregua en Alepo tras nuevos enfrentamientos con las fuerzas kurdas

FOTO DE ARCHIVO. Rastros de un proyectil tras los enfrentamientos entre el ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias en Alepo, Siria

El Ministerio de ‍Defensa sirio declaró a primera hora del viernes un alto el fuego en tres barrios de la ciudad septentrional de Alepo, una medida que podría detener los nuevos combates entre los efectivos gubernamentales y ‍los combatientes kurdos.

El feroz intercambio de disparos se ⁠prolongó durante toda la noche, y los equipos de rescate se afanaron por extinguir los incendios provocados por los bombardeos, antes de que el Ministerio de Defensa declarara que daría a los grupos armados un plazo de seis horas para abandonar las zonas en disputa.

El mortífero enfrentamiento entre Damasco y las autoridades kurdas, que se han resistido a integrarse en el Gobierno central, supone un gran desafío para el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, que ha prometido unir el país tras 14 años de guerra civil.

"El alto el fuego entrará en vigor en las inmediaciones de los barrios de Sheikh Maqsoud, Ashrafiyah y Bani Zaid, en la ciudad de Alepo, a partir de las 03:00 horas después de medianoche", informó ‌el Ministerio de Defensa en un comunicado.

"Se pide a los grupos armados de los barrios ⁠que abandonen la zona a partir de las 03:00 horas después ⁠de medianoche. El plazo expira a las 09:00 horas del viernes".

Antes, columnas de humo se elevaban sobre el horizonte de la ciudad al anochecer y el estampido de la artillería se oía en todo Alepo, mientras los combatientes kurdos ‍intentaban repeler el avance de los militares y aferrarse a los barrios bajo su control.

Los combates, que estallaron el martes, han obligado a más de 140.000 personas a abandonar sus ⁠hogares y han causado la muerte de al menos siete ‌civiles, según las autoridades sirias.

ESTANCAMIENTO DE LAS CONVERSACIONES SOBRE EL ALTO EL FUEGO

El ejército sirio dio un plazo el jueves para que los residentes evacuaran los barrios en poder de las fuerzas kurdas en Alepo antes de lanzar nuevos ataques allí. Publicó más de siete mapas en los que se identificaban las zonas que, según dijo, serían atacadas y anunció un toque de queda en los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh a partir de ‌las 15.00 horas (1200 ‌GMT).

Las fuerzas kurdas, incluidas las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y la Asayish, o fuerzas de seguridad interna, dijeron que habían hecho retroceder los ataques del ejército sirio.

Estados Unidos pidió el jueves el fin de los enfrentamientos entre los efectivos gubernamentales y los combatientes kurdos en Alepo, diciendo que estaba gravemente preocupado por la situación.

Tom Barrack, enviado especial de Trump para Siria, dijo que Estados Unidos y sus aliados estaban ​dispuestos a ayudar a los esfuerzos para aliviar la tensión entre las tropas gubernamentales y las fuerzas kurdas, que incluyen a las FDS.

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, dijo que los ataques de las fuerzas gubernamentales y el despliegue de tanques habían socavado "las posibilidades de llegar un entendimiento, crear condiciones para cambios demográficos peligrosos y exponer a los civiles atrapados en los dos barrios al riesgo de masacres".

Dos responsables del Gobierno dijeron a Reuters que se estaba negociando la retirada de las fuerzas kurdas de la ciudad.

En un comunicado, el Gobierno sirio dijo que la estabilidad no podía lograrse con armas fuera ‍de la autoridad del Estado, y añadió que la única solución era el retorno del control gubernamental para "preservar la unidad de Siria".

La Asayish, en un comunicado escrito, negó que sus fuerzas hubieran solicitado un paso seguro y pidió en cambio al Gobierno de Damasco que retirara sus soldados.

Turquía dijo que estaba dispuesta a ayudar a Siria si se le pedía.

El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, dijo el jueves en una rueda de prensa conjunta con su homólogo omaní: "Los ataques ​perpetrados contra civiles en Alepo han exacerbado, por desgracia, la preocupación sobre las verdaderas intenciones de las FDS y han creado una imagen pesimista respecto a los esfuerzos de paz".

"La insistencia de las FDS en proteger lo que tienen a toda costa es ​el mayor obstáculo para lograr la paz y la estabilidad en Siria", añadió Fidan.

Turquía considera a las FDS, apoyadas por Estados Unidos y que controlan franjas del noreste de Siria, una organización terrorista y ha advertido de ⁠que emprenderá acciones militares si el grupo no respeta el acuerdo de integración.

Con información de Reuters