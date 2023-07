Dolarizados o no, los precios de insumos de la construcción siguen en alza

Hay proveedores de insumos para la construcción que frenaron las listas de precios. Otros, enviaron ya los nuevos montos con actualizaciones preventivas.

No bien se conoció un leve reajuste en el precio final para los importadores, los proveedores de insumos para la construcción frenaron las listas de precios. Los que no lo hicieron, enviaron los nuevos montos con actualizaciones preventivas. “El resto de los proveedores que no tienen listas dolarizadas, con o sin movimiento del dólar o nuevo impuesto, todos los meses meten ajustes de entre 6 y 10 por ciento”, explicó a El Destape un empresario pyme del sector que comenzó a recibir los nuevos listados que regirán a partir del lunes. En muchos casos, las subas superan el 15 por ciento mensual, mientras que otros directamente dejaron de operar alguna marca para reemplazarla por otra más barata.

Pese a estar prohibido, muchas empresas nacionales –por ejemplo del rubro cerrajería—ya actualizan las listas en dólares. En ese tándem, según pudo saber este medio están las empresas Trabex, Kallay, DAC y Prive. El otro curro es poner y sacar descuentos para ocultar los aumentos. “La industria de caños y chapa desde enero, hicieron algunos descuentos puntuales. Por ejemplo, de enero a hoy los bajaron un 10 por ciento en dólares”, explicó el empresario vinculado al área de hierro artesanal.

Desde que renunció irresponsablemente el ministro de Economía Martín Guzmán y los precios saltaron por los aires, lo proveedores se manejan directamente con el dólar blue. La idea del equipo económico es que vuelvan al oficial, aunque tenga un leve impuesto a descontar por Ganancias, sin pasar por los paralelos y financieros. “Entonces tienen las listas de precios que cuando se mueve tienen las listas de precios en pesos, pero cuando se mueve el blue, ellos automáticamente lo aplican, así que esta semana ya hubo un aumento que pasó de 500 a 550. Ya hubo otro aumento”, detalló.

En el caso la chapa, el juego es el mismo. “Cuando estuvo esa disparada de abril del dólar que llegó a 500, otra vez hicieron ponerle una bonificación del dos 3 por ciento y así cada dos o 3 meses ante la caída de ventas fueron haciendo diferentes bonificaciones que se iban agregando al anterior, pero tenía que ver con una caída de demanda y con compra en efectivo o contra transferencia bancaria”, explicó el empresario. A esto se sumó la falta de entrega por el paro de la UOM.

Desde otra empresa vinculada a la metalurgia, aseguran que “ningún proveedor de chapa tiene chapa”. “Les haces un pedido ponerle de, por ejemplo, de 10 medidas a ver qué te trae y te dices de todas las veces de las que me pediste tengo una sola en stock. Así está, no hay chapa y, por ejemplo, los fabricantes de caños que también te proveen de chapa, priorizan con esa chapa fabricar caños y no entregarte la chapa lisa”, detalla el empresario, quien reconoce que ellos obtienen mejores márgenes con los caños.

Desde la firma siderúrgica Gerdau, que importa el hierro desde de Brasil suponen que “ese 7,5 por ciento lo iban a aplicar o lo podrían aplicar" y agregan que "desde la empresa Black and Decker, que comercializa para sus productos de corte que DeWalt y en su momento compró una empresa nacional, ahora está trayendo insumos de china”. Y completa respecto del listado que entrará en vigencia el lunes próximo: Por ejemplo, el aumento en discos de corte fue del 15 por ciento. Así que ellos en realidad recibieron un aumento del 7,5 por ciento y te aplican 15 por ciento”.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios cursó una nota al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, en donde manifestó su preocupación en relación a la Resolución que establece que determinados contribuyentes la Ley del Impuesto a las Ganancias, tales como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, fideicomisos y otros sujetos de capital, deben ingresar un anticipo del Impuesto a las Ganancias del 15 por ciento a realizarse en tres cuotas mensuales y consecutivas.

Al respecto, la entidad considera que el monto establecido “afectará a numerosas firmas, incluyendo al segmento pymes, en un contexto económico financiero especialmente complicado" por lo que "se neutraliza cualquier ‘alivio fiscal’ que se le otorgue al sector PyME de la Economía”. Además, la norma no contempla “el cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores ni permite la reducción o anulación del anticipo adicional ante la estimación de menores o nulos resultados en el ejercicio en curso, ni admite su cancelación por compensación con saldos a favor de libre disponibilidad que pueda tener el contribuyente”, indica la Cámara.

Por su parte, el cemento, según el relevamiento de la Fundación Colsecor, la bolsa de Portland en junio aumentó un 4,7 por ciento, acumulando el interanual en 110 por ciento y desde enero, 44,9 por ciento. El relevamiento incluye a los precios informados por las empresas Avellaneda, Holcima, Loma Negra y Minetti, el oligopolio que le pone el precio al producto.

De acuerdo con el informe del INDEC, los mayores aumentos del junio fueron en artefactos a gas 12,9 por ciento; equipos para incendio, 10,8 por ciento, productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica, 9,3 por ciento; maderas en bruto y madera para techos y pisos, 9,2 por ciento; ascensores 8,4 por ciento; piezas de carpintería, 8,1 por ciento; pisos de alfombra, 8 por ciento y hierro para la construcción, 7,7 por ciento.