Asociaciones de consumidores respaldan el control de precios ante la "especulación de grupos concentrados"

Organizaciones resaltaron la importancia de mayores medidas y control por parte del Estado y la participación de los consumidores.

Asociaciones de consumidores consideraron positiva la decisión de congelar los precios de 1.432 productos de consumo masivo como mecanismo para frenar la "especulación de grupos concentrados". Se refirieron a la importancia de mayores medidas y control por parte del Estado y la participación de los consumidores.



"El congelamiento de precios lo vemos altamente positivo, necesitábamos poner un freno, que haya una política de precios y control muy concreta para poner freno a la espiral inflacionaria", dijo a Télam el director de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada. "O el mercado tiene libertad concreta para fijar precios y se lleva todo el mercado, o el Estado pone limites para frenar esa voracidad, porque estamos en una puja distributiva", agregó.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantendrá esta tarde un encuentro con las asociaciones de consumidores para avanzar en la coordinación de la campaña de control del cumplimiento de la canasta de 1.432 productos con precios congelados. De cara a la reunión, Boada dijo: "Creemos en la necesidad de control participativo, el control y fiscalización siguen en manos del Estado, pero los consumidores con nuestra presencia en todas las bocas de venta podemos aportar visión de lo que pasa". "Son 1.500 productos, no son pocos, tampoco son muchos pero al establecer referencias de precios, los consumidores perdimos la noción de precios, pagamos y legitimamos lo que nos cobren" consideró importante "establecer referencias donde haya precios que se mantengan", agregó.

"Tenemos que tener diálogo fluido y permanente porque no creemos que esto sea una cuestión meramente electoral, tampoco es una cuestión de acá al 7 de enero; si Argentina vivió una historia de inflación, tenemos que empezar a construir una historia de precios estables, es un primer paso, es muy necesario el congelamiento pero deberá estar acompañado de otras acciones de mediano y largo plazo para que esto se encarrile", afirmó. En este contexto, señaló que "el desabastecimiento por los empresarios es presentado casi como una ley natural, si hay control sucede el desabastecimiento; cuando ellos dicen que va a haber desabastecimiento, las grandes corporaciones nos están diciendo 'nosotros vamos a desabastecer el mercado', es una acción deliberada de cierto sector".

Por su parte, el titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, dijo a Télam que "apoyamos el congelamiento porque consideramos que como están las cosas, con la especulación de grupos concentrados está bien, ahora creemos que no es suficiente, debería complementarse con otras medidas". Consideró que "hay que intervenir para evitar estas concentraciones" y detalló que "Arcor concentra entre 70 y 80 % de la producción de alimentos lo que genera un problema serio". Dijo que de parte del Estado "hay herramientas en el artículo 42 de la Constitución nacional, el derecho del consumidor habla de la responsabilidad social de las empresas, sobre el abuso de posición dominante, monopolio, en caso de desabastecimiento si hay especulación malsana y más en alimentos".



"También del otro lado es necesario que organizaciones sociales, intendentes se den cuenta que defender al consumidor es defender a todos, no estamos hablando de almacenes sino grandes grupos que no cumplen la norma", agregó. Bassano sostuvo que "es bastante fuerte el cumplimiento (del congelamiento) y no hay desabastecimiento" y aseguró que hay empresas que "hacen política con los precios" y son "empresas en el último año ganaron más que en 2018; ellos quieren que el mercado domine para que los consumidores terminen siendo esclavos". "Va a generarse una confrontación entre los consumidores y estos grupos, el consumidor es libre, el consumidor debe denunciarlo o no comprar el producto", remarcó.

En tanto, el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, sostuvo en diálogo con Télam que "finalmente que haya precios congelados un tiempo razonable para los argentinos va a significar tener cierta previsibilidad". Señaló que "las grandes cadenas de supermercados hoy atienden solamente 35% de la demanda, el resto de compra en los comercios de proximidad" por lo que consideró necesario controlar "los precios que el almacenero tiene que pagar en el mayorista, que en algunos casos son mayores de los que tiene que ofrecer al público". "Hay que articular que si Arcor le entrega la mermelada al supermercado para vender a un precio, le tiene que entregar al mayorista a precio inferior para que pueda llegar al comerciante", detalló.



En este contexto, dijo que "todos los empresarios que han tenido rentabilidad a pesar de la pandemia tienen que colaborar en este momento que hay una emergencia socio económica, en la que hay argentinos que no llegan a cubrir el costo de la canasta básica". "Siempre esgrimen el argumento del posible desabastecimiento, rechazamos que haya causas para el desabastecimiento", concluyó.