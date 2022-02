Los granos cerraron con bajas generalizadas en Chicago

Los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago como consecuencia de ventas técnicas por parte de los operadores en el caso de la soja, mientras que los cereales concluyeron la jornada a la baja presionados por el retiro de tropas de Rusia de la frontera ucraniana.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 1,19% (US$ 6,89) hasta los UIS$ 569,99 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 1,15% (US$ 6,71) para posicionarse en US$ 571,64 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la venta de contratos por parte de los fondos especulativos y el ingreso de la cosecha brasileña, que "pese a ser menor a las previsiones iniciales, no deja de ser un volumen muy importante", marcó la corredora de granos Granar.

Según la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) la estimación de producción cayeron hacia los 125,47 millones de toneladas, cuando hace un mes se preveía una cosecha de 140,5 millones.

Sus subproductos siguieron el camino del poroto, con una caída del 2,14% (US$ 10,58) en la harina hasta los US$ 483,68 la tonelada, mientras que el aceite descendió 0,27% (US$ 3,97) para concluir la jornada a US$ 1.446,87 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 2,7% (US$ 6,99) y cerró a US$ 251,17 la tonelada, como consecuencia del retiro de las tropas rusas de la frontera con Ucrania, al mismo tiempo que pronósticos de posibles lluvias en zonas productoras de Brasil y Argentina presionaron los precios a la baja.

Por último, el trigo cayó 2,43% (US$ 7,17) para ubicarse en US$ 286,51 la tonelada, también por una posible desescalada del conflicto ruso-ucraniano.

Cabe mencionar que estos dos países en conjunto acaparan el 30% de la oferta mundial de trigo y maíz.

Con información de Télam