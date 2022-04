Bajas generalizadas de los granos en Chicago por toma de ganancias

Los precios de los granos cerraron la jornada con bajas en el mercado de Chicago, presionados por el accionar vendedor de los fondos de inversión por una toma de ganancias tras los aumentos registrados en los días previos.

El contrato de mayo de la soja cayó 0,70% (US$ 4,23) hasta los US$ 595,06 la tonelada, mientras que la posición julio retrocedió 0,65% (US$ 3,86) para concluir la jornada a US$ 589,19 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos tras dos sesiones consecutivas al alza.

Lo mismo sucedió con los subproductos de la soja: el aceite retrocedió 0,80% (US$ 12,79) hasta los US$ 1.583,55 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,88% (US$ 4,52) para culminar la jornada a US$ 509,04 la tonelada.

El maíz siguió el mismo camino que la soja, con un descenso en su cotización del 0,42% (US$ 1,28), al cerrar en US$ 297,82 la tonelada, también por una toma de ganancias.

Además, los operadores tornaron su atención al clima en Estados Unidos, donde ya se ha comenzado con la siembra del cereal.

"Con un área de intención de siembra menor a la esperada producto de los elevados costos de los fertilizantes deja poco margen para un desliz productivo en el país norteamericano", marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo bajó 0,66% (US$ 2,57) y concluyó la sesión a US$ 381,49 la tonelada, pero con subas en sus contratos más lejanos.

Las bajas iniciales de la rueda, por un retiro de ganancias de los especuladores, fue "contenida por el hecho concreto del mal estado de los trigos de invierno estadounidenses, que podría comprometer los rindes y el volumen final de la producción 2022/2023 en Estados Unidos", indicó la corredora de granos Granar.

Con información de Télam