Famosa editorial argentina anunció una "gran barata" de libros con importantes descuentos.

Los libros se convirtieron en un objeto de lujo para muchas personas. Sin embargo, Argentina cuenta con gran cantidad de editoriales independientes que editan títulos más accesibles y con promociones pensadas para que los amantes de la lectura puedan acceder a libros sin endeudarse.

Precisamente, se trata de la editorial argentina Blatt & Rìos anunció una "gran barata" de libros con importantes descuentos y cuotas sin interés. El anuncio y los detalles para no perder la oportunidad de comprar libros a buen precio.

Venta de libros con descuentos: fecha y hora

A través de sus redes oficiales, la editorial -este año ha editado a autores prestigiosos como César Aira, Lee Child y Osvaldo Baigorria, entre otros- anunció: "El viernes desde las 10, en Loyola 475, los esperamos. Todos los medios de pago. Cuotas sin interés. Fallados con descuento y en efectivo o transferencia".

En el evento del viernes 26 habrá libros de Blatt & Ríos, pero también de otras editoriales que forman parte de la distribuidora como Omnívora Editorial, De Parado, Rosa Iceberg y Caballo Negro, entre otras.

Blatt & Ríos es una editorial independiente argentina fundada en 2010 en Buenos Aires por los editores y poetas Mariano Blatt y Damián Ríos. Su propuesta editorial se centra en la literatura de calidad, la investigación y las traducciones, con un catálogo diverso que incluye novela, cuento, poesía, ensayo y narrativa contemporánea de autores argentinos, latinoamericanos y extranjeros.

Su catálogo incluye tanto nombres ya consagrados como propuestas emergentes, lo que la ha posicionado como un referente del circuito literario independiente en Argentina.