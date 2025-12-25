Tragedia en Navidad: una niña de 12 años recibió una bala perdida y lucha por su vida

Tragedias en Navidad: una niña y un hombre heridos por una bala perdida luchan por su vida

Dos graves episodios marcaron la Navidad luego de que una niña de 12 años fue herida por una bala perdida en Ramos Mejía y permanece en estado crítico. En tanto, en Rosario de la Frontera un hombre de 40 años resultó lesionado tras dispararse accidentalmente y lucha por su vida.

Niña de 12 años herida por bala perdida en Ramos Mejía

En la localidad bonaerense de Ramos Mejía, una niña de 12 años sufrió una herida en la cabeza producto de una bala perdida durante la madrugada del jueves, en medio de los festejos por la Navidad.

El episodio se registró alrededor de las 2 de la mañana, cuando la menor se encontraba junto a su familia en la puerta de su vivienda, ubicada en las calles Pedro Castelli y Madero. En ese momento, la niña cayó al suelo de manera repentina y sus familiares advirtieron que presentaba una lesión sangrante en la zona de la cabeza.

De inmediato fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, cerca de las 6 fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada en la unidad de terapia intensiva.

El parte médico oficial indicó que la paciente se encuentra en estado crítico, ya que el proyectil ingresó por la nuca y no tiene orificio de salida, lo que complica la evolución clínica y requiere cuidados intensivos permanentes.

Hombre de 40 años herido por accidente en Rosario de la Frontera

En tanto, en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, un hombre de 40 años resultó gravemente herido tras dispararse accidentalmente mientras manipulaba un revólver durante los festejos navideños. De acuerdo con la información difundida por medios locales y confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió mientras la víctima celebraba junto a su familia. Por circunstancias que aún se investigan, el arma se disparó y el proyectil le provocó una lesión de consideración.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, en la capital provincial, donde permanece internado bajo observación médica. Su estado de salud es delicado y se aguardan novedades oficiales sobre su evolución en las próximas horas.