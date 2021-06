Exclusivo: Roberto Navarro adelantó el anuncio que hará Alberto sobre el precio y las exportaciones de la carne

Se suspenderán las exportaciones de cortes populares hasta fin de año, que se comercializarán en el mercado interno a precios acordados en supermercados y carnicerías.

El periodista Roberto Navarro brindó una primicia en el pase radial de las 9:45 en El Destape Radio sobre el nuevo acuerdo entre el gobierno y el sector de la carne para normalizar los precios, que había crecido velozmente debido a la alta demanda china.

"Se va a emitir una resolución que suspende la exportación completa de medias reses, cuartos con hueso, asado, vacio, matambre, cuadrada, paleta, tapa de asado y falda", reveló el periodista y director de El Destape al aire.

Además se va a establecer una reducción de exportaciones de carne en un 50% por 30 días, quedando excluidos la cuota Hilton y los cortes nombrados anteriormente. En esos días tendrán una cuota equivalente a la de mercado del año 2020, es decir que se retrotraen.

"Lo que pasó este último año cuando creció la carne es que la exportación tomaron un porcentaje de la producción demasiado grande. Entonces vuelve durante esos días, donde se va a negociar, para eso el tiempo", agregó Navarro.

Los frigoríficos exportadores aportarán los cortes no exportados y algunos adicionales para completar once cortes en un precio acordado que será comercializado en supermercados, cadenas regionales y carnicerías. Además se va a lanzar un mercado central ambulante con precios aún más bajos. "Así como lo veo, me gusta", destacó.

Las 10 medidas para la carne

A partir de próximo lunes 21 de junio se emitirá una nueva resolución donde se establecerá la suspensión de las exportaciones para un conjunto específico de cortes hasta el 31.12.21. Quedarán suspendidas las exportaciones de: Medias reses, Cuartos con hueso, Asado, Vacío, Matambre, Cuadrada, Paleta, Tapa de asado, Falda. Asimismo, se establecerá en esa misma resolución la reducción de las exportaciones de carnes en un 50% (descontando los cortes señalados en el punto anterior) por un período de 30 días. Quedarán excluidos de esta reducción los contingentes arancelarios otorgados por terceros países (cuota Hilton, 481 y otros). En esos 30 días, los exportadores tendrán una cuota de exportación equivalente a la cuota de mercado del año 2020. Los frigoríficos exportadores aportarán los cortes no exportados y algunos adicionales hasta completar 11 cortes en un precio acordado que será comercializado en supermercados nacionales, cadenas regionales y carnicerías. Estos son los 11 cortes: Asado, Vacío, Matambre, Cuadrada/bola de lomo, Paleta, Tapa de asado, Carne picada, Falda, Carnaza, Roast beef, Espinazo. Se lanza Mercado Federal Ambulante con camiones en el Gran Buenos Aires que comercializarán 4 cortes a precios más bajos que los de supermercados. Luego será extendido a otras zonas del país. Se sumarán carnicerías vinculadas a frigoríficos consumeros y matarifes a un esquema de 4 cortes a precios más baratos. Se lanza el Plan Ganadero con el Consejo Agroindustrial, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y gobernadores. El objetivo de mediano plazo es aumentar la producción de carnes con una meta de 5 millones de toneladas anuales: 3 millones para el mercado interno (que permitiría aumentar el consumo en el mercado interno a más de 70 kilos por año por habitante) y 2 millones para exportación (que implicaría duplicar las exportaciones del último año). Se acuerda con los exportadores que la compra de ganado destinada a la exportación se realizará de manera directa a productores sin pasar por el Mercado de Liniers. Los frigoríficos de consumo cupifican la faena al 20% para restar presión en Mercado de Liniers, con control del SENASA. Se refuerzan los controles sobre el sector exportador: finaliza la depuración del padrón de exportadores y se actualizan cada 15 días los precios de exportación. El Ministerio de Desarrollo Productivo conformará una unidad ejecutiva de coordinación de las acciones destinadas a implementar este plan, dado que implica a varias áreas, tanto del Ministerio de Desarrollo Productivo, como del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la AFIP y el SENASA.

El plan del Gobierno para aumentar a 5 millones de toneladas la producción

El Gobierno confirmó que la semana que viene se retomarán las exportaciones de carne vacuna, luego de que venza este sábado la prohibición de ventas al exterior, pero se realizará de acuerdo a un esquema escalonado y con mayor control sobre las operaciones elusivas de los frigoríficos. En simultáneo, el equipo económico y los representantes de la cadena cárnica terminan de definir la letra chica del plan ganadero que buscará incrementar a 5 millones de toneladas la producción de proteína animal. La clave para el objetivo de incrementar la producción fue trabajar sobre el peso de faena de los animales, para lo cual se negocian una serie de herramientas de financiamiento y posibles exenciones impositivas para que los productores retengan el ganado para "cargarle kilos". Las medidas se anunciarían este viernes.

Este miércoles el INDEC informó que la inflación minorista en mayo fue de 3,3 por ciento respecto de abril previo, con una significativa desaceleración. No obstante, en términos interanuales acumula un 48,8 por ciento. Pero la disparada en los precios de la carne fue mucho peor. En abril los cortes de carne vacuna llegaron a aumentar más de 9 por ciento, como el caso de la carne picada. El rubro de carnes y derivados acumula un alza de 72,9 por ciento en los últimos doce meses.