Becas Progresar: requisitos y cómo inscribirse septiembre 2025

Las Becas Progresar son un programa de asistencia económica impulsado por el Estado Nacional que busca acompañar a los jóvenes y adultos en la finalización de la educación obligatoria, la continuidad de los estudios superiores y la formación profesional. Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, brindando un apoyo mensual a estudiantes de todo el país que cumplen con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos. En esta nota, todos los requisitos y la información que hay que tener para inscribirse.
Requisitos para acceder a las Becas Progresar en septiembre 2025
-
Edad:
-
Entre 16 y 24 años para finalizar la escuela obligatoria.
-
Hasta 30 años para estudios terciarios y universitarios.
-
Hasta 35 años para carreras consideradas estratégicas o formación docente.
-
Sin límite de edad para grupos priorizados (personas con discapacidad, madres con hijos menores de 18 años a cargo, integrantes de pueblos originarios o comunidades trans).
-
-
Condición académica: estar inscripto y ser alumno regular en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.
-
Ingresos familiares: no deben superar el equivalente a tres salarios mínimos.
-
Nacionalidad y residencia: ser argentino nativo o naturalizado con DNI, o extranjero con residencia legal de al menos cinco años en el país.
Cómo inscribirse a las Becas Progresar en septiembre 2025
La inscripción se realiza de manera virtual a través de dos vías:
-
Página web oficial de Anses:
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Seleccionar la sección Educación > Becas Progresar.
-
Completar el formulario con los datos personales y académicos requeridos.
-
-
Aplicación Progresar+ o Mi Argentina:
-
Descargar la app en el celular.
-
Iniciar sesión con CUIL y clave.
-
Cargar la documentación solicitada y confirmar la inscripción.
-
Cómo consultar si cobrás las Becas Progresar en septiembre
-
Desde Mi ANSES: ingresá con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, dirigite a la sección “Mis Cobros”, donde podrás visualizar si tenés pagos programados y la fecha de acreditación.
-
Desde la app Mi Argentina: accedé con tus datos personales y seleccioná la opción “Estado de tu pago” para verificar si la beca fue asignada y cuándo se acreditará el monto correspondiente.
Becas Progresar: por qué pueden suspenderte la beca en septiembre
El pago de las Becas Progresar puede interrumpirse por diversas causas. Entre las principales, figuran:
-
Haber concluido la carrera universitaria, terciaria o de formación docente.
-
No cumplir con los requisitos académicos o del subprograma al que se pertenece.
-
Superar en más de dos años el plazo previsto para completar los estudios.
-
Haber sido dado de baja previamente por motivos atribuibles al estudiante.
-
Percibir otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación.
-
Postularse a una tercera carrera tras haber recibido Progresar Superior en dos convocatorias anteriores.
-
Estar registrado en el Régimen del Impuesto a las Ganancias, o tener familiares directos en esa condición.
-
Incumplir cualquiera de las condiciones establecidas en el reglamento del programa.
Cuánto se cobra por las Becas Progresar en septiembre 2025
El beneficio se mantiene en $35.000 mensuales por estudiante, monto que no sufrió modificaciones desde el año pasado. Para percibirlo es indispensable cumplir con los requisitos económicos, académicos y administrativos fijados por el programa.