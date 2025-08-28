Becas Progresar: requisitos y cómo inscribirse septiembre 2025

Requisitos para acceder a las Becas Progresar.

Las Becas Progresar son un programa de asistencia económica impulsado por el Estado Nacional que busca acompañar a los jóvenes y adultos en la finalización de la educación obligatoria, la continuidad de los estudios superiores y la formación profesional. Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, brindando un apoyo mensual a estudiantes de todo el país que cumplen con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos. En esta nota, todos los requisitos y la información que hay que tener para inscribirse.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar en septiembre 2025

Edad : Entre 16 y 24 años para finalizar la escuela obligatoria. Hasta 30 años para estudios terciarios y universitarios. Hasta 35 años para carreras consideradas estratégicas o formación docente. Sin límite de edad para grupos priorizados (personas con discapacidad, madres con hijos menores de 18 años a cargo, integrantes de pueblos originarios o comunidades trans).

Condición académica : estar inscripto y ser alumno regular en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Ingresos familiares : no deben superar el equivalente a tres salarios mínimos .

Nacionalidad y residencia: ser argentino nativo o naturalizado con DNI, o extranjero con residencia legal de al menos cinco años en el país.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar en septiembre 2025

La inscripción se realiza de manera virtual a través de dos vías:

Página web oficial de Anses: Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la sección Educación > Becas Progresar .

Completar el formulario con los datos personales y académicos requeridos. Aplicación Progresar+ o Mi Argentina: Descargar la app en el celular.

Iniciar sesión con CUIL y clave.

Cargar la documentación solicitada y confirmar la inscripción.

Cómo consultar si cobrás las Becas Progresar en septiembre

Desde Mi ANSES : ingresá con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, dirigite a la sección “Mis Cobros” , donde podrás visualizar si tenés pagos programados y la fecha de acreditación.

Desde la app Mi Argentina: accedé con tus datos personales y seleccioná la opción “Estado de tu pago” para verificar si la beca fue asignada y cuándo se acreditará el monto correspondiente.

Becas Progresar: por qué pueden suspenderte la beca en septiembre

El pago de las Becas Progresar puede interrumpirse por diversas causas. Entre las principales, figuran:

Haber concluido la carrera universitaria, terciaria o de formación docente.

No cumplir con los requisitos académicos o del subprograma al que se pertenece.

Superar en más de dos años el plazo previsto para completar los estudios.

Haber sido dado de baja previamente por motivos atribuibles al estudiante.

Percibir otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación.

Postularse a una tercera carrera tras haber recibido Progresar Superior en dos convocatorias anteriores.

Estar registrado en el Régimen del Impuesto a las Ganancias, o tener familiares directos en esa condición.

Incumplir cualquiera de las condiciones establecidas en el reglamento del programa.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en septiembre 2025

El beneficio se mantiene en $35.000 mensuales por estudiante, monto que no sufrió modificaciones desde el año pasado. Para percibirlo es indispensable cumplir con los requisitos económicos, académicos y administrativos fijados por el programa.