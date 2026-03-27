Cajeros: cuál es el límite de efectivo para retirar

Los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta clave para quienes necesitan disponer de efectivo de forma rápida, incluso en un contexto donde crece el uso de billeteras virtuales. Con disponibilidad las 24 horas y sin necesidad de acudir a una sucursal, continúan siendo una opción práctica para millones de usuarios.

En abril de 2026, los bancos mantienen distintos límites diarios de extracción, que varían según la entidad y el perfil del cliente. Estos topes determinan cuánto dinero se puede retirar por día desde una terminal.

Cajeros automáticos: cuál es el límite de extracción en efectivo en abril 2026

Los montos máximos de extracción diaria establecidos por los principales bancos son los siguientes:

Banco Galicia : hasta $4.000.000 (por terminal autoservicio) / $400.000 en cajeros tradicionales

: hasta $4.000.000 (por terminal autoservicio) / $400.000 en cajeros tradicionales Banco Santander : hasta $1.700.000 (clientes Platinum o Black) / $1.000.000 (clientes base)

: hasta $1.700.000 (clientes Platinum o Black) / $1.000.000 (clientes base) BBVA : hasta $2.100.000

: hasta $2.100.000 Banco Supervielle : hasta $2.000.000

: hasta $2.000.000 Banco Macro : hasta $1.000.000

: hasta $1.000.000 Banco Hipotecario : hasta $1.000.000

: hasta $1.000.000 Banco Nación : hasta $1.000.000

: hasta $1.000.000 ICBC : hasta $800.000

: hasta $800.000 Banco Provincia : hasta $400.000

: hasta $400.000 Banco Credicoop: hasta $200.000

Estos límites pueden variar en función del tipo de cuenta, la categoría del cliente o el canal utilizado, como terminales de autoservicio frente a cajeros tradicionales.

Cajeros con aumento de extracción

Qué tener en cuenta al retirar efectivo

El tope de extracción se aplica por día y por cuenta, por lo que no es posible superar ese límite en una misma jornada. En algunos casos, las entidades permiten ampliarlo de manera temporal a través del home banking.

Además, es importante considerar que el efectivo disponible en cada cajero puede ser limitado, especialmente en fechas de alta demanda, lo que puede restringir el monto que se puede retirar en una sola operación.

Cuánto efectivo se puede retirar

Aunque las billeteras virtuales y las transferencias electrónicas ganaron protagonismo —con niveles de uso superiores al 90% entre adultos—, el retiro de efectivo sigue siendo necesario en muchas operaciones cotidianas. En este contexto, conocer los límites de extracción resulta clave para organizar pagos y evitar inconvenientes al momento de necesitar dinero en efectivo.

¿Por qué conviene retirar dinero en efectivo en los supermercados y no en los cajeros?

Desde hace un tiempo, los supermercados de las marcas más reconocidas comenzaron a ofrecer un nuevo servicio que se vincula con la posibilidad de extraer dinero de la cuenta sin la necesidad de recurrir a un cajero. Algo que pasará a transformarse en un hecho cotidiano y que cobrará mayor peso a partir de una nueva reglamentación que los bancos impulsarán en mayo.

En algunas ocasiones, los cajeros de los mercados les preguntan a los clientes si desean sumarle un cargo extra a la compra. Esto pareciera ser raro, pero se trata de la posibilidad de sacar dinero de la cuenta bancaria sin tener que hacer fila en un cajero, colocar la clave y esperar si la máquina tiene o no el monto necesario que se solicitó.

Una de las nuevas medidas de seguridad que están adoptando las entidades bancarias es que le recomiendan a las personas no imprimir los tickets del dinero que extraen de los cajeros automáticos. Esto es producto de que descubrieron una maniobra fraudulenta de los estafadores en la cual usan los datos disponibles en el papel y así generar el engaño.

Es por ello que algunos cajeros en sus sistema le recomiendan a las personas que no impriman el papel y que revisen ciertos datos de la cuenta por medio de la aplicación. Esto es producto de que en el mismo quedan grabados los últimos números de la tarjeta de crédito/débito, nombre de usuario e información de la cuenta bancaria. Si bien, es algo parcial, hay casos de estafas materializadas con lo impreso.