La Bancaria acordó una nueva suba salarial y el sueldo inicial supera los $ 2,4 millones

La Asociación Bancaria cerró una nueva actualización paritaria con las cámaras empresariales del sector y elevó el salario inicial de la actividad por encima de los $ 2,4 millones mensuales. El incremento correspondiente a mayo fue del 2,1%, según informó el gremio que conduce Sergio Palazzo.

De esta manera, el ingreso mínimo para los trabajadores bancarios quedó establecido en $ 2.437.232,92. Ese monto surge de la suma de un salario básico inicial de $ 2.368.759,48 y del adicional por participación en las ganancias (ROE), que representa $ 68.473,44.

Desde el sindicato explicaron que la actualización impactará sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluirá los adicionales previstos por convenio y aquellos que se liquidan fuera de él. Además, precisaron que el esquema de aumentos acordado acumula un 14,7% en los primeros cinco meses del año, tomando como referencia los salarios de diciembre de 2025.

"De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen preservando el poder adquisitivo de sus salarios", señalaron desde el gremio a través de un comunicado oficial. Según destacaron desde La Bancaria, la recomposición salarial obtenida hasta el momento acompaña la inflación acumulada del período, por lo que el objetivo es evitar una pérdida del ingreso real frente al aumento del costo de vida.

Por otra parte, el sindicato informó que el bono mínimo por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre en Argentina, quedó fijado de manera transitoria en $2.111.667,14.

Sigue trabado el conflicto aceitero y se complica uno de los sectores que ingresan divisas

La audiencia de este martes entre empresas agroindustriales y los sindicatos de los aceiteros no mostró avances. Desde CIARA indicaron que la intención de “promover una negociación salarial sería no tuvo resultados positivos, lamentablemente, porque los sindicatos no aceptaron las propuestas de la industria de actualizar salarios en base al índice mensual de precios que publica el INDEC todos los meses”.

“La industria confirmó que está dispuesta a firmar hoy mismo que todos los meses incrementará los salarios con el reporte mensual del INDEC y de esa manera no perder poder adquisitivo. Pero no obtuvo voluntad de negociar de parte de los sindicatos”, señaló la cámara que representa al sector empresarial.

El 18 de junio finaliza la conciliación y es muy probable que la Secretaría de Trabajo la extienda una semana más hasta el 25 próximo, sobre la base de sus potestades. CIARA insiste en que la propuesta presentada es “la única viable para defender los salarios aceiteros”.