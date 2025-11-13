Cuánto dinero se transfiere en noviembre 2025 sin tener problemas con ARCA

Cuánto puedo transferir sin vigilancia de ARCA.

Durante noviembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene un seguimiento específico sobre determinadas operaciones financieras, especialmente aquellas realizadas a través de bancos y billeteras virtuales. El organismo —continuador de las funciones de la ex AFIP— utiliza distintos umbrales para determinar cuándo una transferencia puede ser considerada inusual y requerir información adicional.

Cuánto pueden transferir las personas físicas, sin reportes a ARCA

Para quienes operan como personas físicas, ARCA establece que no se generan reportes automáticos siempre que el total de transferencias recibidas o enviadas dentro del mes calendario no supere los $50.000.000.

Cuánto puedo transferir sin control.

Este límite se aplica tanto a movimientos entre familiares como entre terceros, siempre que no se detecte una actividad comercial frecuente o un patrón sospechoso.

En otras palabras: mientras el origen del dinero sea lícito y justificable, una transferencia debajo de ese monto no debería activar controles automáticos.

En el caso de las personas jurídicas, el umbral es menor:

Transferencias y acreditaciones sin reportes automáticos: hasta $30.000.000 en el mes.

Para noviembre, tanto personas físicas como jurídicas tienen el mismo límite:

Extracciones en efectivo sin generar alertas: hasta $10.000.000 mensuales.

ARCA: ¿qué pasa si se superan los límites?

Si una cuenta —bancaria o virtual— supera los montos mencionados, la operación no implica automáticamente una infracción, pero sí puede dar lugar a un pedido de información.

ARCA puede requerir documentación que respalde el origen de los fondos, como:

Comprobantes de compras o ventas.

Recibos de sueldo.

Facturación de los últimos meses.

Constancias de inscripción en Monotributo.

Certificación de ingresos o de fondos emitida por contador público.

Documentación de respaldo de operaciones financieras.

Si todo está en regla, el trámite se resuelve sin mayores consecuencias.

ARCA controla operaciones sospechosas.

Para evitar problemas con la UIF y con ARCA, además de las transferencias, existen otros valores de referencia a considerar:

Saldo al último día del mes: hasta $50.000.000 sin ingresos declarados consistentes.

Plazos fijos: personas físicas pueden mantener hasta $100.000.000 sin justificar más documentación.

Tenencias en sociedades de bolsa: límite también de $100.000.000 para individuos.

Compras como consumidor final: se informan desde los $10.000.000.

Pagos: topes de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

ARCA controla porque es el organismo encargado de prevenir la evasión fiscal, detectar maniobras de lavado de dinero y asegurar que los movimientos de dinero sean coherentes con los ingresos declarados. Mientras la operación esté documentada y el origen del dinero sea lícito, no debería haber inconvenientes, incluso si ARCA realiza verificaciones posteriores.