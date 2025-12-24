ARCA remata Iphones 15 y 16 Pro Max: cómo participar

Cómo participar de la subasta de Iphones de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) trajo una buena noticia para los amantes de los celulares Iphone, ya que rematará teléfonos de Apple a precios accesibles durante enero.

Son más de 40 equipos de modelos Iphone 12, 13, 15, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 P ro y 16 Pro Max, además de auriculares y un reloj Apple Watch con precios base que van desde los 106 mil pesos.

La subasta de la ex AFIP se realiza a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad y se llevará adelante el jueves 15 de enero a las 11 de la mañana y finalizará a las 18:10 de la tarde.

En ese sentido, desde la entidad financiera y la agencia de recaudación, aclararon que no se realizan envíos y que en caso de ganar la puja, los bienes se retiran personalmente o por un tercero autorizado. Los lotes se encuentran en San Lorenzo 420 - Gualeguaychú y 1° de Mayo 202 - Concordia, ambos en Entre Ríos.

Cómo participar de la subasta de Iphones

Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas o empresas en el portal https://subastas.bancociudad.com.ar/, deberán constituir un correo electrónico y deberán acreditar haber constituido una garantía por la suma equivalente al porcentaje del 10 por ciento según la base de los bienes del remate.

Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente, es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.

Son 41 equipos que van desde el Iphone 12 al 16 Pro Max, además de dos auriculares Apple y un reloj Apple Watch. Los precios base van desde los 106 mil pesos a los 480 mil, dependiendo del producto.

Un dato importante es que todos los tributan IVA alícuota del 21 por ciento y en algunos casos Impuestos Internos alícuota 9,5 por ciento. Las consultas se pueden realizar en subastasonline@bancociudad.com.ar o al teléfono 4329 8733.