La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la solicitud de reintegro del 35 por ciento de percepción aplicado sobre consumos en moneda extranjera, lo cual alcanza a las plataformas de música y servicios de streaming.
Esto incluye Spotify, Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Disney +, algo muy común en la actualidad, pero también a las compras realizadas con tarjetas en dólares.
Cómo solicitar el reintegro por los consumos de plataformas
Para pedir la devolución hay que seguir los siguientes pasos:
- Acceder al portal de ARCA.
- Seleccionar la opción “Devolución de percepciones”.
- Elegir entre consultar percepciones ya cargadas por el sistema o cargar manualmente.
- Si se carga manualmente, presionar “Nuevo”, ingresar el período (año y mes en formato AAAAMM) y confirmar.
- Revisar los datos, presentar la solicitud y descargar el comprobante.