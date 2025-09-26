EN VIVO
ARCA

ARCA: el paso a paso para pedir el reintegro del pago de plataformas

Los contribuyentes podrán pedir la devolución del 35 por ciento de lo consumido en las plataformas extranjeras. 

26 de septiembre, 2025 | 04.10

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la solicitud de reintegro del 35 por ciento de percepción aplicado sobre consumos en moneda extranjera, lo cual alcanza a las plataformas de música y servicios de streaming.

Esto incluye Spotify, Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Disney +, algo muy común en la actualidad, pero también a las compras realizadas con tarjetas en dólares.

Cómo solicitar el reintegro por los consumos de plataformas

Para pedir la devolución hay que seguir los siguientes pasos:

  • Acceder al portal de ARCA.
  • Seleccionar la opción “Devolución de percepciones”.
  • Elegir entre consultar percepciones ya cargadas por el sistema o cargar manualmente.
  • Si se carga manualmente, presionar “Nuevo”, ingresar el período (año y mes en formato AAAAMM) y confirmar.
  • Revisar los datos, presentar la solicitud y descargar el comprobante.
