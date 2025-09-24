Quiénes son los beneficiarios de ANSES que cobran $269.537 en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto con la Tarjeta Alimentar alcanzarán ingresos combinados que pueden superar los $269.537, en el caso de hogares con dos hijos. Esta cifra se incrementa en aquellos casos que además reciben el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Desde este mes, el monto de la AUH por hijo pasó a $117.250,96. Tal como establece la normativa, ANSES deposita el 80% de manera directa —es decir, $93.800,77— mientras que el 20% restante se retiene y se paga más adelante, cuando la familia presente la Libreta AUH, que acredita los controles de salud y escolaridad de los niños. En el caso de la AUH por discapacidad, el valor asciende a $402.831,11, con un pago mensual de $322.264,88 (80%) hasta que se complete la presentación de la Libreta.

Beneficiarios de la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar, que apunta a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos, se deposita de forma automática junto al haber principal. Los montos vigentes en octubre son:

Familias con un hijo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar:

Titulares de AUH.

Beneficiarias de Asignación por Embarazo (AUE).

Madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Para continuar cobrando este beneficio, es importante mantener los datos familiares actualizados en la base de ANSES, ya sea mediante el portal Mi ANSES o de forma presencial en las oficinas del organismo.

Cuánto reciben las familias en octubre

De este modo, una familia con dos hijos percibirá $187.601,54 de AUH neta más $81.936 de Tarjeta Alimentar, alcanzando un total de $269.537,54. En los hogares donde hay niños menores de tres años, el monto puede aumentar aún más gracias al Complemento Leche, que en octubre suma $44.230 adicionales para la compra de leche y otros alimentos de primera infancia.

La combinación de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche busca garantizar el acceso a la alimentación, acompañar el crecimiento y aliviar la situación económica de los sectores de menores ingresos en un contexto de suba de precios.

