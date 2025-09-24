EN VIVO
Anses

Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

Conocé todas las fechas de cobro de ANSES que inicia un nuevo mes. Jubilados, AUH y asignaciones: mirá cuándo se pagan.

24 de septiembre, 2025 | 08.41

La ANSES continúa con el calendario de pagos para septiembre 2025 y todos los beneficiarios ya pueden acceder las fechas exactas de cobro según su número de DNI. Además, este mes inicia con un aumento del 1,9% en todas las prestaciones. Este miércoles 24 de septiembre avanza el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

En tanto, el aumento se debe a la actualización por inflación de julio, así como establece la fórmula de movilidad. Esto quiere decir que jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tendrán un pequeño incremento.

Quiénes cobran Anses este miércoles 24 de septiembre 

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
     

 

    Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

    • Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

     

      Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

      • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

      Prestación por Desempleo 

      • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
      • DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
         

      Prestación por Desempleo plan 2

      • Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
