La mesa de Enlace lanza un agresivo paro de tres días contra el Gobierno

Tres entidades de Mesa de Enlace definieron un paro desde el lunes 11 de enero hasta el miércoles 13 inclusive, en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz hasta marzo. Según el comunicado oficial, el cese a la actividad agropecuaria fue decidido por Confederaciones Rurales Argentinas, FAA y la SRA.

"No sé si la palabra es enfrentar. Son las tensiones de una sociedad, pero está claro que el Gobierno no se va a mover ni un centímetro, no lo ha hecho. Va a marcar y va a pararse defendiendo el interés del conjunto de los argentinos", afirmó Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, en declaraciones a El Destape Radio.

"Por una vez, estos sectores a los que les ha ido muy bien tienen que pensar en el interés del país. El Gobierno tiene que asegurar eso y es lo que va a hacer, y por eso tomó la decisión de las exportaciones con el maíz", remarcó el funcionario.

Reclamos al Gobierno

Los productores autoconvocados también harán sus propias asambleas. La primera será este miércoles en Bell Ville, Córdoba, y al día siguiente, en Pergamino, Buenos Aires.

Además, el viernes será el turno en el cruce de AO12 y la ruta 34, en las proximidades de Rosario, y el sábado en el cruce de las rutas N9 y 178 en Armstrong, Santa Fe.

Cabe recordar que para el lunes 18 ya se había anunciado cortes de rutas en localidades de distintas provincias, como en Cruz del Eje, Río Cuarto, San Luis, Villaguay, Tostado, Reconquista, Crespo y Sinsacate. Tras la decisión de cerrar por 60 días las exportaciones de maíz, los grandes actores del agro se enfurecieron.

El conflicto se da en el medio de la suba internacional del precio de la soja, que durante la rueda superó los 500 dólares. De esta manera, se mantuvo en el nivel más alto de los últimos 6 años y medio.

También el maíz viene en ascenso y cerró en Chicago a 193 dólares, situándose en el precio más alto de los últimos 6 años. Precisamente, los productores autoconvocados instan a que nadie venda a menos de 19.000 pesos la tonelada.