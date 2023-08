Devecchi dijo que Sarmiento "tiene el objetivo de la permanencia" y Gallardo le apuntó a Benedetto

(Agrega declaraciones de Nahuel Gallardo)

El arquero de Sarmiento José Devecchi, figura del "Verde" en la victoria de esta tarde por 1 a 0 ante Boca Juniors, dejó en claro que el "objetivo" de su equipo es salvarse del descenso, a pesar de estar en la cima de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

"Tenemos un objetivo claro que es sumar para salvarnos del descenso y a medida que vaya pasando el campeonato y si empezamos a sacar buenos resultados seguramente iremos viendo otras cosas", dijo el arquero en declaraciones televisivas luego del triunfo conseguido como local en el estadio Eva Perón de Junín.

"Fue un poco de intuición, aunque con un amigo vimos algunos penales de Benedetto", expresó sobre el remate desde los 12 pasos que le contuvo al "Pipa" a los 42 minutos de la segunda etapa con el resultado 1 a 0 en favor de su equipo.

Devecchi, por último, explicó el penal en contra cobrado por el árbitro Silvio Trucco tras la mano del defensor uruguayo Juan Hernández.

"Justo Hernández la quiere cubrir y pica mal la pelota, aunque pensé que lo había empujado el jugador de Boca, pero el árbitro dijo que estaba revisado y que no hubo contacto", concluyó.

Por su parte Nahuel Gallardo, que tuvo su debut en Sarmiento, protagonizó un incidente al final del partido por el que terminó expulsado junto al lateral de Boca Lucas Blondel, por lo que ambos terminaron expulsados.

Sin embargo el hijo de Marcelo Gallardo le dijo a TyC Sports que el "responsable de todo fue Darío Benedetto (les dijo del árbitro Silvio Trucco a sus compañeros que era "limitado)" y que el juez del partido le aclaró que "se había equivocado" al mostrarle la tarjeta roja.

"Después del partido vi el video y la piña que me tiró Benedetto y se lo mostré al árbitro y me dijo 'perdoname, me confundí, tenés razón'. El problema lo armó Darío, porque Trucco vio el tumulto y empezó a repartir tarjetas sin saber lo que había pasado. Se ve que él estaba caliente por el penal que erró, pero yo no tenía nada en su contra. Por eso confío en la palabra de Silvio para que me saquen la roja", dijo Gallardo.

"La discusión empezó porque Blondel me negó el saludo y eso me hizo calentar un poquito. No lo conozco y nunca jugué contra él. Entiendo que quizás estaba enojado porque su equipo no ganó, pero yo no lo haría: en la victoria y en la derrota uno tiene que ser siempre el mismo. Igualmente no pasó de un par de cosas que nos dijimos y que quedaron ahí, pero remarco que todo lo empezó Benedetto", insistió.

Con información de Télam