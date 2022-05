Lewandowski asegura que su era en el Bayern Munich "se terminó"

El delantero polaco Robert Lewandowski aseguró este lunes que su era en el Bayern Múnich "se terminó" y pidió a la dirigencia del club alemán que no lo retengan contra su voluntad pese a tener todavía un año mas de contrato.

"No me gusta esta situación. Lo que es seguro es que mi era en el Bayern ha terminado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. Vamos a ver qué pasa en las dos próximas semanas", dijo el delantero en rueda de prensa, concentrado con la selección de Polonia.

Consultado sobre su posible llegada al Barcelona, Lewandowski dijo que "esa es una gran pregunta" pero prefirió concentrarse en el seleccionado de su país. "Después tendremos tiempo para hablar de esta situación", reflejó el diario catalán Sport.

En Barcelona, el entrenador Xavi Hernández admitió su interés por el ganador de los últimos dos premios FIFA The Best, aceptó que "hay negociaciones", pero avisó que "no será fácil" su llegada.

Con información de Télam