Saralegui dijo que tiene "más fuerza que nunca" para seguir como técnico de Colón

El director técnico de Colón de Santa Fe, Marcelo Saralegui, dijo tras la igualdad de hoy en el clásico ante Unión (1-1) que tiene "más fuerza que nunca" para seguir al frente del equipo "sabalero", aunque admitió que la decisión está en manos de la dirigencia.

"Si con cero puntos tenía fuerzas, con un punto me siento Tarzán. Tengo la misma fuerza, los veo a ellos (los jugadores) que se entregan, a veces los resultados no se dan", indicó Saralegui en la conferencia de prensa posterior al partido.

El entrenador uruguayo declaró que antes del partido jugado hoy en el estadio de Unión los dirigentes "en ningún momento" le "quitaron el respaldo".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tuvimos una conversación con los dirigentes. Eran los primeros que querían ganar, me puse a la cabeza con ellos, queríamos ganar y lo jugamos para ganar. Lo que quiere el presidente (José Vignatti), la comisión directiva y el hincha lo quiero yo: ganar", puntualizó.

Al analizar el encuentro, Saralegui dijo que "los cambios fueron porque necesitábamos ganar, cuando uno no encuentra resultados tiene que mover piezas, y no son improvisadas, son piezas que vienen trabajando, esperar el mejor momento de cada uno de ellos".

"Se repartieron puntos y merecer no tiene nada que ver con el fútbol, pero creo que en el segundo tiempo podríamos habernos llevado un poquito más", opinó.

En ese sentido, dijo que su equipo lo dejó conforme, y destacó que "pese a haber recibido un gol, siguió trabajando".

"Me gustó el equipo, me gustó lo que pusieron, manejamos la pelota, fuimos dinámicos y agresivos. Me voy contento con el rendimiento del equipo en el segundo tiempo", completó.

Con información de Télam