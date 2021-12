Defensa y Justicia venció a Lanús en un emotivo y accidentado partido

Defensa y Justicia venció esta noche a Lanús por 2 a 1, en un partido emotivo y a la vez accidentado, jugado en Florencio Varela, por la última fecha del torneo de la LPF.

Angel González puso en ventaja al "Granate" a poco de iniciado el juego; luego, Carlos Rotondi, en el primer tiempo, y Walter Bou, en el segundo, marcaron para el "Halcón", que terminó con 9 jugadores por la expulsión de Kevin Gutiérrez y la lesión de Franco Paredes. En el visitante fue expulsado el técnico Luis Zubeldía.

El encuentro comenzó con marcada intensidad, como es costumbre en ambos equipos, por lo que se originó un espectáculo entretenido y emotivo en el cual Lanús resultó más rápido en tomar el predominio, tanto que a los 6 minutos generó su primera chance con una entrada de José López, quien remató cruzado y bajo, con la pelota estrellándose en la base del caño derecho del arco local.

Fue el aviso de lo que aconteció tres minutos más tarde, cuando Ignacio Malcorra le ganó la espalda a Nicolás Tripicchio por el sector izquierdo, como sucedió desde el comienzo, para enviar un centro bajo al que llegó a conectar González con un toque con la parte externa de su botín diestro, anticipando la salida de Ezequiel Unsain, marcando la apertura "granate".

Defensa, que al igual que en esta ocasión, en sus dos últimas presentaciones comenzó abajo en el marcador (con Colón 1-1 y venció a River 3-2), no perdió la "brújula" y se encaminó con más decisión a buscar la igualdad, la que no solo consiguió si no que finalmente terminó dando vuelta la historia.

El empate nació con una rauda entrada en diagonal por izquierda de Carlos Rotondi, que después de escaparse a la marca de Leonel Di Plácido, como lo hizo en reiteradas ocasiones, definió de zurda a la izquierda de Lautaro Morales, a los 25 minutos.

A la vez, Lanús volvió a mostrar la debilidad de su defensa para sostener la ventaja como le sucedió en los últimos cuatro compromisos anteriores, que resultaron en derrotas ante Patronato y Racing más sendos empates con Platense y Rosario Central.

El juego se distorsionó en la última parte del primer tiempo a consecuencia que se "picó" con reiteradas jugadas bruscas y continuas protestas por ambos lados, que terminaron a los 43 minutos con las expulsiones del volante Kevin Gutiérrez, en el local, por doble amonestación, y del técnico visitante Luis Zubeldía, que insultó al jugador de Defensa cuando se iba hacia el vestuario, despidiéndose el entrenador no de la mejor manera de su segundo ciclo en Lanús.

Allí no terminó el entredicho, porque ambos se enfrentaron en el pasillo camino a los camarines, con lo que debieron intervenir jugadores suplentes y auxiliares de los equipos para calmarlos y restablecer el orden.

En todo esto contó con cierta responsabilidad el debutante árbitro en primera división Adrián Franklin, que acertó en todos los fallos, pero le faltó personalidad para encauzar las acciones y evitar los excesos de varios jugadores para que no se llegara a ese episodio final.

Calmado los ánimos, el desarrollo del segundo capítulo, que el "Halcón" debió abordar con un jugador menos, presentó características similares al inicio del cotejo, con intensidad y situaciones apremiantes para los dos guardavallas.

Mientras, el técnico local, Sebastián Beccacece, desde su ubicación en el sector del banco de suplentes, para alentar a sus dirigidos, con gestos elocuentes, arengaba a su parcialidad.

Esto pareció dar efecto porque cuando más asediaba Lanús, con esfuerzo los locales supieron controlarlo y en un rápido contraataque, con tres pases llegó al área visitante para que Walter Bou marcara la victoria con una brillante definición, a los 39 minutos.

El tanto fue como un propio regalo para el goleador, que había jugado su último partido en el conjunto de Florencio Varela, porque a fin de año debe volver a Boca Juniors al concluir su préstamo.

Más meritorio resultó el éxito del "Defe" si se tiene en cuenta que finalizó el partido con otro jugador menos al salir el ingresado Franco Paredes, por una seria lesión en la rodilla derecha, en los últimos minutos.

En tanto, los miles de hinchas que colmaron las instalaciones del estadio Norberto Tomaghello, junto con el lanzamiento de fuegos artificiales, le tributaron una ruidosa despedida a sus jugadores y cuerpo técnico, encabezado por Beccacece, en reconocimiento al año brillante que tuvieron.

Es que en este 2021 en el que terminaron siendo el mejor equipo argentino por la obtención de la Copa Sudamericana 2020; la Recopa Sudamericana 2021 (le ganó la final al bicampeón de la Libertadores, Palmeiras, en Brasil) y una nueva clasificación a Copa Sudamericana, además de haber llegado por primera vez a los octavos de final de la Libertadores, los de Florencio Varela pueden ser subcampeones de este certamen.

= Síntesis =

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Marcelo Benítez; Kevin Gutiérrez y Gabriel Hachen; Francisco Pizzini, Walter Bou y Carlos Rotondi; Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.

Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Nicolás Thaller y Alexandro Bernabei; Ángel González, Tomás Belmonte, Matías Esquivel e Ignacio Malcorra; José Sand y José López. DT: Luis Zubeldía.

Goles en el primer tiempo: 5m, González (L); y 25, Rotondi (DyJ).

Gol en el segundo tiempo: 38m, Bou (DyJ)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Raúl Loaiza por Hachen (DyJ); 13m, Facundo Pérez por González (L); 25m, Franco Orozco por Esquivel (L); y Alexis Soto por Benítez (Dy); 32m, Franco Paredes por Pizzini (DyJ); 36m, Agustín Rodríguez por Bernabei (L) y 41m, Tomás Escalante por Bou (DyJ).

Incidencias: A los 43m. PT, fueron expulsados Gutiérrez (DyJ) por doble amonestación; y el DT Zubeldía (L) por exceso verbal.

Amonestados: Hachen (DyJ). González (L).

Árbitro: Adrián Franklin.

Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia).

Con información de Télam