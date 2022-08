Riestra le ganó a Ferro y se afianza en la zona de Reducido de la Primera Nacional

Deportivo Riestra venció hoy a Ferro por 1 a 0 como local, en un partido pendiente de la 26ta. fecha de la Primera Nacional, y se afianza en puestos del torneo Reducido.

El único tanto lo marcó Rodrigo Insúa, a los 10 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el equipo dirigido por Cristian "El Ogro" Fabbiani se posiciona decimotercero, el último cupo para ingresar al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, con 45 puntos.

En cambio, Ferro está 23ro., con 39 unidades, y cada vez más complicado en el sueño de volver a Primera tras más de dos décadas en las categorías de Ascenso.

= Las principales posiciones de la Primera Nacional:

Belgrano de Córdoba 64 puntos; San Martín de Tucumán 55; Instituto 53; Gimnasia de Mendoza y All Boys 51; Estudiantes de Río Cuarto 49; Chaco For Ever, Estudiantes de Caseros y Almagro 47; Independiente Rivadavia de Mendoza y Defensores de Belgrano 46; San Martín de San Juan y Riestra 45.

+El campeón ascenderá directo a la Liga Profesional.

+El segundo a semifinales del Reducido.

+El tercero a cuartos de final del Reducido.

+El cuarto al 13ro. a octavos del Reducido.

Con información de Télam