Huracán, sin Merolla, en el choque de Copa Argentina con Yupanqui

El equipo de Huracán no tendrá mañana al defensor Lucas Merolla, pretendido por Boca Juniors, en el duelo que sostendrá frente a Yupanqui, por 32vos. de final de la Copa Argentina, en cancha de Estudiantes, en la barriada de Caseros.

El técnico del "Globo", Diego Dabove, resolvió no convocar al zaguero central que continúa en el radar de la institución xeneize, que pretende sumarlo en este mercado de pases, antes del cierre del libro, previsto para el jueves 2 de febrero, a las 20.

“Lucas (Merolla) es el capitán del equipo. Jugó normalmente y muy bien el otro día en (Florencio) Varela. No está concentrado y no va a jugar el partido de Copa Argentina porque vamos a rotar, no por nada raro”, justificó el entrenador de la entidad de Parque de los Patricios.

“Después la situación contractual la está manejando él con su representante y con los dirigentes, uno lo que intenta es brindarle tranquilidad", amplió Dabove, en conferencia de prensa.

Lo cierto es que Merolla también posee un ofrecimiento del Riga de Estonia, que propuso adquirir su ficha en 1,5 millones de dólares.

Los otros jugadores que estuvieron en la consideración del duelo último con Defensa y Justicia (4-2) y mañana no estarán son Juan Manuel García y Juan Gauto, ambos preservados para el cotejo del lunes 6 ante Banfield (21.30).

En cambio gozarán de la primera citación el defensor Joaquín Novillo y el extremo Walter Mazzantti, dos de los incorporados en este mercado.

La lista completa de convocados para el partido de mañana a las 21.30 en el estadio de Estudiantes incluye a los arqueros Lucas Chaves y Nicolás Campisi

Los defensores Guillermo Soto, Fernando Torrent, Fernando Tobio, Patricio Pizarro, Gastón Sauro, Joaquín Novillo, Lucas Carrizo y Guillermo Benítez

Los mediocampistas Santiago Hezze, Federico Fattori, Agostino Spina, Gabriel Gudiño, Valentín Burgoa, Fernando Godoy, Jonás Acevedo y Lucas Castro más los delanteros Walter Mazzantti, Juan Fernando Garro, Nicolás Cordero, Matías Gómez y Matías Cóccaro.

Con información de Télam