Central Córdoba de Santiago del Estero goleó a Comunicaciones en la Copa Argentina

Central Córdoba de Santiago del Estero, de la Liga Profesional de Fútbol, venció hoy a Comunicaciones, de la Primera B, por 3 a 0 en La Rioja, y se clasificó a 16avos. de final de la Copa Argentina.

El delantero Lucas Gamba marcó sus goles a los 3 minutos del primer tiempo y 40m. del segundo, y luego liquidó el pleito Federico Jourdan (42m. ST).

Central Córdoba tardó tan sólo una llegada en abrir el marcador y lo hizo con un cabezazo de Lucas Gamba, que anticipó en el primer palo y llegó a su cuarto gol en la temporada.

La diferencia de dos categorías se notó en toda la etapa inicial, a pesar de alguna intervención momentánea de Matías Mansilla en el arco santiagueño y así el equipo de Leonardo Madelón justificó la ventaja.

El "ferroviario" santiagueño sostuvo el 1-0 sin pasar sobresaltos en el complemento y lo ganó con total justicia contra el "cartero", que apenas pateó una sola vez al arco rival.

Además, Brian Farioli desperdició un penal para el conjunto santiagueño a los 30 minutos del segundo tiempo, con un débil remate al medio que tapó el arquero de Comunicaciones con las piernas.

En el cierre, Gamba apareció otra vez con una contra implacable y su definición se escurrió entre las manos de Estéfano Francesconi, y dos minutos después Federico Jourdan se dio el gusto de redondear la victoria.

En la próxima ronda, Central Córdoba se enfrentará a Independiente, con el sueño de continuar escalando en la Copa Argentina.

= Síntesis del partido =

Central Córdoba de Santiago del Estero: Matías Mansilla; Brian Blasi, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto y Marcelo Benítez; Ciro Rius, Leandro Maciel, Enzo Kalinski y Lucas Besozzi; Brian Farioli y Lucas Gamba. DT: Leonardo Madelón.

Comunicaciones: Estéfano Francesconi; Federico Pérez, Diego Zalazar, Valentín Rodríguez, Martín López y Marcelo Vaca; Diego Cassópero, Mauro Miraglia, Nicolás Ruiz; Edilson Giménez y Cipriano Treppo. DT: Cristian Aldiricco.

Goles en el primer tiempo: 3m. Gamba (CC).

Goles en el segundo tiempo: 40m. Gamba (CC) y 42m. Jourdan (CC).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Juan García Pereyra por Martín López (C), 15m. Diego Vásquez por Besozzi (CC), 18m. Mauro Bazán por Cipriano Treppo, 22m. Jesús Soraire por Leandro Maciel (CC), 23m. Sebastián Matos y Alejandro Martinuccio por Edilson Giménez y Nicolás Ruiz (C), 32m. Luciano Elisii por Mauro Miraglia (C) y 38m. Federico Jourdan y Fabio Pereyra por Ciro Rius y Gonzalo Goñi (CC).

Amarillas: Maciel, Kalinski y Canto (CC); Treppo (C)

Cancha: Estadio Carlos Augusto Mercado Luna (La Rioja).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Con información de Télam