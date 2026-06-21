Watkins asume su papel secundario mientras Tuchel recurre a los suplentes de la selección inglesa

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Inglaterra

​El inglés Ollie Watkins aún no ha pisado el terreno de juego en su primer Mundial, pero el delantero está convencido de ‌que la disposición de Thomas ‌Tuchel a dar entrada a atacantes frescos desde el banquillo podría resultar un arma decisiva en la búsqueda de la gloria.

La victoria de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia permitió vislumbrar el enfoque que prefiere Tuchel, ya que Marcus Rashford, Bukayo Saka y Morgan Rogers entraron en la segunda parte cuando el seleccionador buscaba mantener el ritmo ante unos rivales cada vez ​más cansados.

"Creo que todos ⁠son fundamentales en este equipo, dada la profundidad de la que disponemos ‌y los jugadores que entraron desde el banquillo el otro ⁠día", dijo Watkins a los periodistas el ⁠domingo. "Me emocioné mucho cuando vi que, alrededor de los 60 o 70 minutos, estaba cambiando prácticamente a los tres delanteros".

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"Creo que dar entrada a jugadores rápidos ⁠que se lanzan al ataque y marcan más goles es ​algo emocionante", agregó.

El delantero del Aston Villa se ha ‌mantenido en forma, marcando en la ‌goleada por 5-1 ante el Sporting Kansas City de la MLS en ⁠un amistoso a puerta cerrada el jueves, mientras los suplentes mejoraban su condición física lejos de los focos.

"Es bueno acumular esos minutos de juego en las piernas, en lugar de limitarse a correr en línea recta", ​afirmó.

"Prefiero jugar un ‌partido después, como hemos estado haciendo. Por muy agotador que sea con tanto viaje, te despeja las piernas y te sientes mucho mejor haciéndolo así", agregó.

De cara al partido del martes contra Ghana, reconoció la amenaza que supone el delantero del Manchester City, ⁠Antoine Semenyo.

"Sabemos que Semenyo es un gran jugador, como se ha visto en las últimas temporadas, pero el foco estará mucho en nosotros y en lo que intentamos hacer con el balón, y en cómo intentamos dominarlos", dijo Watkins.

UN ENTRENADOR EXIGENTE

La intensidad de Tuchel se ha convertido en tema de conversación en la concentración de Inglaterra. Durante los entrenamientos y los partidos, el alemán no duda ‌en llamar la atención a los jugadores cuando bajan el nivel.

"No tiene miedo de gritarte, siempre te exige mucho, asegurándose de que estés a tope cada día. Creo que eso solo demuestra que es un ganador y que siempre eleva el listón", señaló Watkins. "(Pero) cuando está en el campamento base, es muy ‌relajado y tranquilo".

El delantero de 30 años ha recorrido un largo camino hasta llegar a su primer Mundial. Hace una década estaba cedido en el Weston-super-Mare, un ‌club que no militaba ⁠en ninguna liga, donde, según ha contado, no había agua caliente en los vestuarios.

"Estoy seguro de que hay muchos ​jugadores aquí en el Mundial que han recorrido un camino similar al mío. Solo intento empaparme de todo esto y disfrutar del momento", dijo Watkins.

Con información de Reuters