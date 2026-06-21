Watkins asume su papel secundario mientras Tuchel recurre a los suplentes de la selección inglesa

El inglés Ollie Watkins aún no ha pisado el terreno de juego en su primer Mundial, pero el delantero está convencido de que la disposición de Thomas Tuchel a dar entrada a atacantes frescos desde el banquillo podría resultar un arma decisiva en la búsqueda de la gloria.
La victoria de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia permitió vislumbrar el enfoque que prefiere Tuchel, ya que Marcus Rashford, Bukayo Saka y Morgan Rogers entraron en la segunda parte cuando el seleccionador buscaba mantener el ritmo ante unos rivales cada vez más cansados.
"Creo que todos son fundamentales en este equipo, dada la profundidad de la que disponemos y los jugadores que entraron desde el banquillo el otro día", dijo Watkins a los periodistas el domingo. "Me emocioné mucho cuando vi que, alrededor de los 60 o 70 minutos, estaba cambiando prácticamente a los tres delanteros".
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"Creo que dar entrada a jugadores rápidos que se lanzan al ataque y marcan más goles es algo emocionante", agregó.
El delantero del Aston Villa se ha mantenido en forma, marcando en la goleada por 5-1 ante el Sporting Kansas City de la MLS en un amistoso a puerta cerrada el jueves, mientras los suplentes mejoraban su condición física lejos de los focos.
"Es bueno acumular esos minutos de juego en las piernas, en lugar de limitarse a correr en línea recta", afirmó.
"Prefiero jugar un partido después, como hemos estado haciendo. Por muy agotador que sea con tanto viaje, te despeja las piernas y te sientes mucho mejor haciéndolo así", agregó.
De cara al partido del martes contra Ghana, reconoció la amenaza que supone el delantero del Manchester City, Antoine Semenyo.
"Sabemos que Semenyo es un gran jugador, como se ha visto en las últimas temporadas, pero el foco estará mucho en nosotros y en lo que intentamos hacer con el balón, y en cómo intentamos dominarlos", dijo Watkins.
UN ENTRENADOR EXIGENTE
La intensidad de Tuchel se ha convertido en tema de conversación en la concentración de Inglaterra. Durante los entrenamientos y los partidos, el alemán no duda en llamar la atención a los jugadores cuando bajan el nivel.
"No tiene miedo de gritarte, siempre te exige mucho, asegurándose de que estés a tope cada día. Creo que eso solo demuestra que es un ganador y que siempre eleva el listón", señaló Watkins. "(Pero) cuando está en el campamento base, es muy relajado y tranquilo".
El delantero de 30 años ha recorrido un largo camino hasta llegar a su primer Mundial. Hace una década estaba cedido en el Weston-super-Mare, un club que no militaba en ninguna liga, donde, según ha contado, no había agua caliente en los vestuarios.
"Estoy seguro de que hay muchos jugadores aquí en el Mundial que han recorrido un camino similar al mío. Solo intento empaparme de todo esto y disfrutar del momento", dijo Watkins.
Con información de Reuters