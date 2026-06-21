DT Hassan niega conflictos con Salah mientras Egipto afronta riesgoso choque con Nueva Zelanda

Conferencia de prensa de Egipto para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por Pearl Josephine ​Nazare

VANCOUVER, 20 jun (Reuters) - El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, desestimó los rumores de malestar en torno ‌a Mohamed Salah ‌e insistió en que no hay problemas dentro del equipo, que se prepara para enfrentarse a Nueva Zelanda en un partido crucial del Grupo G de la Copa del Mundo en Vancouver el domingo.

Salah, de 34 años, marcó nueve goles durante ​la fase de ⁠clasificación y dio una asistencia a Emam ‌Ashour en el debut 1-1 contra Bélgica. ⁠Fue sustituido en el ⁠minuto 76 y dejó su lugar al prometedor adolescente Hamza Abdelkarim.

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Nueva Zelanda también comenzó su campaña con un ⁠empate, 2-2 ante Irán, dejando a ambos ​equipos con un punto y al ‌Grupo G en una ‌posición muy ajustado de cara a los choques ⁠del domingo.

"Salah es un jugador importante para nuestra plantilla, y los 26 jugadores que están aquí conmigo son muy importantes", declaró Hassan a ​periodistas. "Todos los ‌jugadores que han trabajado conmigo saben que los trato de manera profesional. No tengo favoritos".

"Salah es un gran jugador que ayuda a sus compañeros. Tiene mucha disciplina y ⁠es un ejemplo a seguir. Si empieza de titular o si entra como suplente, no hay problema, es su rol como jugador. Todos saben que trabajo por el bien del equipo".

El DT descartó problemas con el atacante. "Se están difundiendo rumores (...) Salah es una persona ‌muy disciplinada. Entrena con nosotros. Es el primer jugador que acataría mis decisiones como director técnico", remarcó.

Ambos equipos buscan su primera victoria en el torneo, en el caso de Egipto en su cuarto Mundial. ‌Un triunfo aumentaría sus posibilidades de alcanzar la fase eliminatoria.

"Queremos demostrar que tenemos talento, no como algo nuevo, ‌sino como algo ⁠que las selecciones africanas siempre han tenido como tradición a lo largo de ​generaciones de futbolistas en África, para nosotros y para el fútbol internacional", explicó.

Con información de Reuters