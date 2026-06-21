Alemania mereció remontada sobre Costa de Marfil, dice DT Nagelsmann tras clasificación

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil

La victoria de Alemania 2-1 sobre Costa de Marfil el sábado fue ‌merecida, afirmó el DT ‌alemán, Julian Nagelsmann, un resultado que además aseguró su primera clasificación para la fase eliminatoria de la Copa del Mundo desde que ganó el título en 2014.

"Estoy muy contento de que al final hayamos ganado el partido. Lo ganamos merecidamente", ​dijo Nagelsmann a ⁠periodistas después del choque en Toronto, describiendo ‌la victoria como emotiva.

"Los chicos se entregaron ⁠al máximo. Estoy muy ⁠feliz por todo el equipo porque todos sabían que eran importantes. Cada jugador que entró al partido ⁠fue importante".

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El suplente Deniz Undav fue el ​héroe de Alemania al marcar dos ‌goles en la segunda ‌mitad que dieron vuelta el resultado ante el ⁠elenco africano en el cambiante choque por el Grupo E.

"Cuando (el juego) se abre, se mueve muy bien", dijo Nagelsmann sobre Undav, y agregó ​que ‌el rendimiento del delantero podría valerle la titularidad en el último partido de la fase de grupos contra Ecuador. "Deniz no necesita preparación; puede saltar al campo de inmediato".

Nagelsmann ⁠afirmó que su equipo no tuvo suficiente control al inicio del partido, y añadió que Costa de Marfil se mostró sólida en defensa y al contraataque. Tampoco quedó satisfecho con los primeros 10 minutos tras el descanso, lo que derivó en una ‌triple sustitución que resultó decisiva.

"Quería provocar algún cambio al incluirlos en el juego", dijo el entrenador, y agregó que, a medida que avanzaba el partido, sintió que su equipo asumía más riesgos.

Aunque Alemania ya ‌está clasificada para dieciseisavos de final, Nagelsmann insistió en que su equipo está centrado en su próximo ‌partido contra Ecuador.

"Tenemos ⁠grandes ambiciones, pero creo que todos los equipos que participan en la ​Copa del Mundo tienen grandes ambiciones", dijo. "Siempre es importante centrarse en los próximos pasos".

Con información de Reuters