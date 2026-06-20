Ecuador es un equipo preparado para competir y generar peligro, dice DT antes de choque con Curazao

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, reacciona en el choque ante Costa de Marfil

Ecuador es ​un equipo que está preparado para competir en el Mundial y está tranquilo debido a su capacidad de generar ‌peligro ante cualquier rival, ‌dijo el viernes el estratega Sebastián Beccacece, quien remarcó que ante Curazao sus dirigidos deben hacer las cosas mucho mejor que en el debut.

Ecuador y Curazao llegan al segundo partido del Grupo E el sábado sin margen de error tras caer 1-0 con Costa de Marfil y 7-1 con Alemania, respectivamente.

La selección ecuatoriana, ​que durante la ⁠eliminatoria sudamericana mostró una notable solidez defensiva, necesita ahora recuperar ‌su potencia goleadora de cara al choque con el ⁠rival más accesible del grupo, teniendo ⁠en cuenta que cerrará su actividad en la zona ante el tetracampeón mundial Alemania.

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"Sabemos que somos un equipo, que es cierto que ⁠a lo mejor le costó la concreción, pero ha ​tenido la capacidad para construir y para generar peligro ‌y eso nos tiene que ‌dar tranquilidad y calma", dijo Beccacece a periodistas sobre los ⁠problemas de su elenco en el debut ante el equipo africano.

"Lo asumimos con mucha grandeza y mostramos que, como dijimos, estamos preparados para competir con un rival que también tenía su ​fortaleza y ‌ahora estamos preparados para competir con otro rival que nos va a presentar otro escenario, pero que será igual de difícil", agregó.

El estratega argentino aseguró que ha mantenido charlas con el grupo y de forma individual con los ⁠jugadores para identificar detalles en los que se pueda mejorar el sábado.

"Cuando hablo de detalles, me refiero a la atención y concentración durante lo que dura el partido", añadió. "Tener un equipo atento y concentrado es la clave".

El partido ante Costa de Marfil ha sido una exigencia de entrada en la quinta participación de Ecuador en una ‌Copa del Mundo, que, dijo el DT, le permite ir creciendo en la competencia.

"Mañana vamos a tener que mejorar lo hecho el otro día", insistió. "No me confío de ningún rival, los partidos hay que ganarlos en la cancha".

Por su parte, el centrocampista Alan Franco, dijo ‌que pese a que el equipo estudió al rival, intentará hacer su juego como siempre.

"Sabemos lo que es Curazao, lo que nos pueden ‌hacer, pero el ⁠enfoque siempre va en lo que nosotros podemos hacer y mejorar, en lo que podemos pulir", señaló.

"Más ​allá de lo que Curazao nos tenga o nos venga a demostrar mañana nuestro enfoque está en nosotros para así conseguir la victoria", concluyó.

Con información de Reuters