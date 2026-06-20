Alemania se prepara para un duelo de velocidad contra Costa de Marfil en el Mundial: Nagelsmann

Conferencia de prensa de Alemania para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alemania espera un desafiante duelo de velocidad en su próximo ‌encuentro del Mundial ‌contra la selección de Costa de Marfil, dijo el viernes el seleccionador Julian Nagelsmann.

Alemania goleó 7-1 a la debutante Curazao en su primer partido, mientras que Costa de Marfil se llevó la victoria ​1-0 sobre Ecuador ⁠gracias a un gol en los ‌últimos minutos.

Nagelsmann señaló que los campeones ⁠de la Copa Africana ⁠de Naciones de 2023 plantearán algunos problemas a su equipo cuando se enfrenten el ⁠sábado por el Grupo E.

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"Tienen una ​gran defensa y cuentan con ‌mucha velocidad en las ‌tres posiciones de ataque", dijo Nagelsmann a ⁠periodistas a través de un intérprete en Toronto. "Durante el último partido, el delantero Nicolas Pépé fue prácticamente inalcanzable, estaba ​en ‌todas partes".

Nagelsmann señaló que la fortaleza de los africanos en el centro del campo también supone una amenaza, pero que tanto él como sus ⁠jugadores han estado trabajando para encontrar soluciones.

"Hemos tomado algunas medidas y nos hemos preparado para poder neutralizar al máximo su potencia. No siempre lo conseguiremos porque son sencillamente demasiado buenos, pero jugaremos nuestro propio partido", afirmó ‌Nagelsmann.

El técnico también defendió al delantero Leroy Sané tras las críticas al rendimiento del jugador de 30 años contra Curazao. El extremo del Galatasaray no anotó en la goleada ‌a pesar de jugar el partido completo.

"Me molesta porque no me gusta que (los periodistas) escriban ‌cosas así ⁠sobre mis jugadores. Pero creo que tiene que convencerlos para que ​escriban mejor sobre él", apuntó. "No creo que eso afecte su confianza".

Con información de Reuters