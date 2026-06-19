Los canadienses celebran su primera victoria en un Mundial en las cataratas del Niágara

Los aficionados canadienses reaccionan mientras ven el partido en la zona de aficionados de la Canada Soccer House, en The Shipyards en Vancouver, Canadá

Cervezas, platos de "poutine" —un plato tradicional de Canadá consistente en papas fritas con ‌queso y salsa—, caramelos ‌de arce y las cataratas del Niágara como telón de fondo: los canadienses y los turistas que se dieron cita en una de las maravillas naturales más emblemáticas de Norteamérica tenían donde elegir cuando acudieron a ver el partido entre Canadá y Qatar en el Mundial.

La ​guinda del pastel ⁠fue la histórica primera victoria de Canadá en una ‌fase final, en su partido del Grupo ⁠B disputado en Vancouver.

Los aficionados, eufóricos, ⁠abrazaron a sus amigos y familiares al sonar el pitido final, que puso el broche de oro a una ⁠actuación dominante de Canadá frente a una selección ​de Qatar que terminó el partido con ‌nueve jugadores.

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"Estamos aquí para presenciar ‌la primera victoria de Canadá en la Copa Mundial ⁠de la FIFA, junto a uno de los hitos naturales del país. Es increíble. Menuda experiencia. No se puede pedir más", dijo Dylan McAleer, un residente local.

"Cuidado ​con ‌Canadá. Estamos en racha. Creo que ha llegado nuestro momento", concluyó.

La concentración organizada por Niagara Parks acogió a cientos de personas a solo unos metros de las cascadas.

Cada gol de Canadá fue aclamado ⁠por los aficionados, que se levantaban de sus sillas Muskoka, y algunos incluso se lanzaban a bailar para celebrarlo.

Najeeb Bataineh, de 57 años y residente en la ciudad de St. Catharines, empezó a repartir banderas canadienses a todo el mundo que se encontraba cuando la victoria de Canadá parecía ‌inevitable.

"Me encanta Canadá. Voy a traer (…) banderas gratis a cada partido", dijo.

En un país donde el hockey sobre hielo y el béisbol acaparan el protagonismo a expensas de cualquier otro deporte, la euforia por la victoria del jueves pareció ‌despertar el interés de algunos canadienses por este deporte.

Un guardia de seguridad canadiense del recinto afirmó que ahora seguiría más de ‌cerca al ⁠equipo tras su actuación. Otro intentó comprar un balón de fútbol gigante que estaba expuesto ​en una tienda cercana, aunque no estaba a la venta.

Con información de Reuters