México es primera clasificada a dieciseisavos final del Mundial con triunfo 1-0 sobre Corea del Sur

El mexicano Luis Romo marca el primer gol de su equipo, mientras el surcoreano Kim Seung-gyu reacciona

​La selección mexicana de fútbol se convirtió el jueves en la primera clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial tras ‌vencer 1-0 a Corea del ‌Sur en la segunda jornada del Grupo A gracias a un grave error del arquero Seunggyu Kim que aprovechó Luis Romo para anotar.

De esta forma, el "Tri" aseguró finalizar la primera fase como líder o segundo lugar de su sector. Con la victoria, México llegó a seis puntos en el primer lugar del grupo, seguido por Corea con tres unidades. ​República Checa y Sudáfrica, ⁠que más temprano empataron 1-1, registran un punto cada uno.

A la ‌fase de eliminación directa avanzan los dos primeros de ⁠cada uno de los 12 grupos más ⁠los ocho mejores terceros. México empezó dominando el partido disputado en el estadio Guadalajara, en el occidente del país, y dio los primeros avisos a ⁠los siete minutos con disparos de Roberto Alvarado y Brian ​Gutiérrez que fueron controlados por el arquero.

La selección ‌dirigida por Javier "Vasco" Aguirre volvió a avisar ‌a los 20 minutos con un remate de cabeza de ⁠Julián Quiñones tras un centro enviado por Alvarado desde el sector derecho, pero Seunggyu Kim logró controlar el esférico. Tras la pausa de hidratación, el partido se volvió trabado y sin ideas claras de ninguno de ​los dos ‌equipos, y al final de la primera parte los aficionados abuchearon a ambas selecciones.

Fue en los primeros minutos del segundo tiempo cuando México se puso en ventaja gracias a un grave error del portero rival. Seunggyu Kim soltó el balón cuando ⁠chocó con su compañero Gihyuk Lee al saltar para controlar un centro enviado desde el sector derecho, lo que Romo aprovechó para definir con un disparo de derecha dentro del área a los 50 minutos.

El tanto ocasionó que los aficionados mexicanos empezaran a cantar el "Cielito Lindo". El gol dio más tranquilidad al local, que volvió a tomar el control del partido y estuvo cerca ‌de aumentar su ventaja a los 75 minutos con un remate de Raúl Jiménez que tapó el portero Seunggyu Kim, quien salvó de nueva cuenta su meta al lanzarse para desviar un potente disparo de Obed Vargas a los 85.

Cerca del final, Corea tuvo la opción de empatar con remates ‌de Guesung Chong, pero el portero Raúl Rangel lo evitó al taparlos con el pie y en una segunda jugada, y estando tirado en el suelo, ‌alzó la mano ⁠para tapar el contraremate del delantero a los 87 minutos. En la tercera y última jornada del Grupo A, que ​se disputará el 24 de junio, México enfrentará a República Checa en el estadio Azteca, mientras que Corea del Sur jugará ante Sudáfrica en el estadio Monterrey.

Con información de Reuters