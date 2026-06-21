Irán no logra aprovechar el hombre de más y empata 0-0 con Bélgica

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo G - Bélgica contra Irán

Las selecciones de Irán y Bélgica empataron 0-0 el domingo, en un partido muy disputado en el que el ‌elenco europeo jugó con un ‌jugador menos durante la última media hora y tuvo que conformarse con un resultado que podría complicar sus opciones de seguir adelante en el Mundial.

La tarjeta roja a Nathan Ngoy por derribar a Mehdi Taremi, quien se encaminaba a enfrentar al portero tras interceptar un pase erróneo de su rival, afectó a Bélgica justo cuando parecía ​que estaba creando buenas ⁠oportunidades para marcar.

Pero Irán pareció tener pocas ideas sobre qué hacer ‌con la ventaja numérica, creando poco en el área ⁠belga a pesar de muchos intentos por ⁠romper la defensa.

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Bélgica pareció jugar con un deseo desesperado de conseguir el gol de la victoria en los últimos minutos, a pesar de ⁠tener un hombre menos. En numerosas ocasiones, el portero iraní ​Alireza Beiranvand salvó a su equipo, a pesar ‌de la sólida defensa iraní.

Bélgica dominó ‌la primera parte, pero creó pocas ocasiones claras de gol. A ⁠los tres minutos de partido, el delantero belga Romelu Lukaku recibió una tarjeta amarilla por una entrada temeraria que golpeó a Beiranvand, dejándolo tendido en el césped durante varios minutos.

Pese a ser generalmente superados ​en habilidad ‌por los belgas, Irán logró hilar varios contraataques y, por momentos, llegó a crear peligro.

Las mejores ocasiones de Irán no surgieron de los contraataques. Hossein Kanaani tuvo un disparo claro a puerta, pero Thibaut Courtois lo desvió con una ⁠mano.

Justo antes de la primera pausa para hidratación, un tiro libre permitió a Ehsan Hajisafi dar un pase preciso a través de la barrera a Mehdi Taremi, quien anotó, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

La selección iraní se ha visto obligada a permanecer fuera de Estados Unidos entre partidos debido a las medidas extraordinarias de Washington, que también ha ‌prohibido la entrada al país a varios miembros del personal y directivos del equipo.

Irán recibió fuertes ovaciones antes del partido, muchos aplausos y algunos abucheos durante su himno nacional, y cánticos de apoyo durante todo el encuentro. Si bien había muchos seguidores belgas en el estadio con capacidad ‌para más de 70.000 personas, fueron superados en número por los ruidosos aficionados iraníes.

Si bien hubo pequeñas protestas fuera del estadio y banderas prerrevolucionarias ondeando ‌y siendo usadas ⁠tanto dentro como fuera, el partido no estuvo rodeado de la misma intensidad política que el debut.

Irán tiene ​dos puntos y se enfrentará a Egipto en Seattle el viernes, mientras que Bélgica, también con dos unidades, jugará contra Nueva Zelanda en Vancouver.

Con información de Reuters