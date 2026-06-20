Undav da victoria a Alemania 2-1 ante Costa de Marfil y le asegura pase a ronda eliminatoria

El alemán Deniz Undav celebra tras marcar el segundo gol de su equipo contra Costa de Marfil

Deniz Undav marcó dos goles tras salir desde el ‌banquillo el sábado ‌y Alemania logró una emocionante remontada para vencer 2-1 a Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial, asegurándose así su pase a la fase eliminatoria por primera vez desde ​que se ⁠proclamó campeona en 2014.

Alemania había metido ‌el balón en la portería ⁠antes de la ⁠primera pausa para hidratarse, pero una falta sobre el portero de Costa de Marfil, ⁠Yahia Fofana, mantuvo el marcador a ​cero, aunque no por ‌mucho tiempo.

Poco después de ‌reanudarse el juego, el capitán de ⁠Costa de Marfil, Franck Kessié, empujó el balón tras un despeje en el área chica y ya con ​un ‌Manuel Neuer jugado para adelantar a su equipo.

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Al delantero alemán Kai Havertz le anularon después un gol por falta, pero la suerte ⁠empezó a cambiar para el elenco alemán en la segunda parte, cuando el suplente Undav envió el balón a la parte superior de la red para empatar.

Alemania presionó en busca del gol de la ‌victoria y Undav se convirtió en el héroe al marcar en el minuto 94.

Alemania lidera el Grupo E con seis puntos y se clasificó para los ‌dieciseisavos de final, mientras que Costa de Marfil se queda con tres unidades tras dos ‌partidos. ⁠Ecuador y Curazao se enfrentarán en Kansas City en el ​otro choque de la zona más tarde el sábado.

Con información de Reuters