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Undav da victoria a Alemania 2-1 ante Costa de Marfil y le asegura pase a ronda eliminatoria

20 de junio, 2026 | 19.22

Deniz Undav marcó dos goles tras salir desde el ‌banquillo el sábado ‌y Alemania logró una emocionante remontada para vencer 2-1 a Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial, asegurándose así su pase a la fase eliminatoria por primera vez desde ​que se ⁠proclamó campeona en 2014.

Alemania había metido ‌el balón en la portería ⁠antes de la ⁠primera pausa para hidratarse, pero una falta sobre el portero de Costa de Marfil, ⁠Yahia Fofana, mantuvo el marcador a ​cero, aunque no por ‌mucho tiempo.

Poco después de ‌reanudarse el juego, el capitán de ⁠Costa de Marfil, Franck Kessié, empujó el balón tras un despeje en el área chica y ya con ​un ‌Manuel Neuer jugado para adelantar a su equipo.

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Al delantero alemán Kai Havertz le anularon después un gol por falta, pero la suerte ⁠empezó a cambiar para el elenco alemán en la segunda parte, cuando el suplente Undav envió el balón a la parte superior de la red para empatar.

Alemania presionó en busca del gol de la ‌victoria y Undav se convirtió en el héroe al marcar en el minuto 94.

Alemania lidera el Grupo E con seis puntos y se clasificó para los ‌dieciseisavos de final, mientras que Costa de Marfil se queda con tres unidades tras dos ‌partidos. ⁠Ecuador y Curazao se enfrentarán en Kansas City en el ​otro choque de la zona más tarde el sábado.

Con información de Reuters

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