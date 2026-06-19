Ciudad de México analiza ley seca tras celebraciones desmedidas por clasificación de selección

Los aficionados celebran tras el partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur, en Ciudad de México

El gobierno de Ciudad de México dijo el viernes que analiza ‌implementar restricciones a la ‌venta de alcohol para el próximo partido de la selección local en el Mundial 2026, luego de que en la víspera centenas de miles de aficionados celebraran la clasificación de México a los dieciseisavos de final y dejaran toneladas de basura, ​así como destrozos ⁠en la vía pública.

La noche del jueves, ‌México derrotó 1-0 a Corea del Sur ⁠y se afianzó en el ⁠primer lugar del grupo A, clasificando a la segunda ronda del Mundial. A pesar de que el partido ⁠se jugó en Guadalajara, los festejos en ​la capital mexicana se salieron de ‌control y alrededor de ‌400,000 aficionados de "el tri" dejaron más de 40 ⁠toneladas de basura solo en la emblemática avenida Paseo de la Reforma, además de daños en espacios públicos, como jardineras.

México se enfrentará a República ​Checa la ‌noche del miércoles en el estadio Azteca en el último duelo del grupo A.

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"La otra tarea que tenemos, además de cuidar a la gente, es la prevención. Y la ⁠prevención tiene que ver con que no haya consumo excesivo de alcohol, cuidar la venta irregular de bebidas alcohólicas en la vía pública, cuidar que las aglomeraciones no generen problemas, y regular el comercio en vía pública (...) que no vendan alcohol y que no afecten el ‌paso de la gente", dijo el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, en rueda de prensa.

"También estaremos trabajando con establecimientos mercantiles para que no estén vendiendo alcohol en el momento de los festejos u horas ‌antes de los festejos. También le pediremos a los restaurantes de las zonas que la gente no pueda ‌llevarse la bebida ⁠alcohólica fuera del estalecimiento", agregó Cravioto, quien dijo que, para el miércoles, "será aún ​más grande" el número de personas que estarán en las calles de la ciudad, ya que el duelo se desarrollará en la capital.

Con información de Reuters