Sebastián Villa aseguró no haber agredido a su ex pareja, Daniela Cortés. Sin embargo, ella ya ha hecho la denuncia pertinente acusándolo de violencia de género y dejando al descubierto momentos difíciles en su vida. De hecho, y según informó TyC Sports, en las últimas horas se filtraron capturas de pantalla en donde el jugador de Boca Juniors reconoce su error con una frase insólita: "Se me fueron las luces".

Las conversaciones que han salido a la luz son de el propio Villa con la hermana de su (por entonces) novia, Cinthya Cortés. Y en las mismas se puede leer cómo la familiar de la víctima le pide al futbolista que deje a Daniela, que no le pegue más. "No sé que me pasó, se me fueron las luces", ha sido la excusa del colombiano para justificar la brutalidad.

Por otro lado, en mayo de 2019, Villa reconoció que Daniela Cortés estuvo embarazada de dos meses. Esto complementaría lo manifestado por la víctima, quien aseguró haber perdido un embarazo producto de los golpes que el volante ofensivo le propinaba.

También puede observarse una conversación entre ambas hermanas, en la que Daniela le manifiesta a Cinthya que Villa le pegó luego de perder a un juego. A su vez, agregó que volvió a ser agredida ya que el futbolista no podía dormir por el llanto de su pareja.

Por lo pronto, en las próximas horas Sebastián Villa debería ir a la justicia para declarar e intentar explicar una situación que cada vez se le hace más complicada. En tanto, Boca espera que la Justicia se expida para tomar cartas en el asunto.

Las capturas de chats que comprometen a Sebastián Villa